Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 6 aprile 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 6 aprile 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Paolo Fox state entrando in una fase molto impegnativa della vostra vita. Alcuni di voi hanno delle scadenze incombenti, altri devono fare i conti con qualche scrupolo di coscienza. In questo lunedì, il consiglio delle stelle è di affrontare uno per volta i vostri problemi. Senza esitare a chiedere aiuto alle persone che vi vogliono bene.

SCORPIONE

Cari Scorpione, finalmente iniziate a vedere la luce in fondo al tunnel. Sono state settimane difficili, ma sembra che finalmente l’ingresso di una persona nella vostra vita vi abbia ridestati da quel torpore in cui eravate caduti. Niente sarà più come prima, alla fine di questo periodo di isolamento. Non è una certezza, ma piuttosto una promessa che avete fatto a voi stessi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo Paolo Fox l’oroscopo di oggi non vi porta grande fortuna. State attraversando una fase di grossa confusione e non è facile per voi fare ordine nel vostro cervello. Forse, però, è il caso di ascoltare un po’ anche il vostro cuore. Le stelle saranno al vostro fianco in questa impegnativa giornata.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete in ripresa e non vi vergognate a sorridere finalmente anche voi. Avete vissuto momenti difficili, di grande tristezza e solitudine, ma ora l’unica cosa che volete è riprendere in mano la vostra vita. Per farlo, dovete smettere di pensare al passato: in fondo, solo chi non ha futuro rimpiange ciò che è stato e che non è più.

ACQUARIO

Cari Acquario, oggi le stelle vi invitano a smettere di essere nervosi e a prendervela con chiunque vi capiti a tiro. E’ chiaro che c’è qualcosa che non vi rende sereni, ma non è forse questo il momento più adatto per guardarvi dentro con schiettezza e mettere un po’ d’ordine tra i vostri pensieri? Lavorate su voi stessi e accettate i consigli di chi vi conosce a fondo.

PESCI

Cari Pesci, guardarvi da fuori ultimamente non è un bello spettacolo. Siete assaliti da dubbi e incertezze e tutto questo ha a che fare con la vostra relazione d’amore. Qualcuno di voi, nei mesi precedenti, ha vissuto momenti di passione con un’altra persona. E adesso non sa se non riesce a perdonarsi di averlo fatto, o di aver poi interrotto tutto bruscamente. Continuate a pensarci, purtroppo dovrete fare i conti con i vostri pensieri ancora per un po’.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 6 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello del Capricorno. Avete deciso finalmente di voltare pagina dopo mesi difficili. Ancora ne portate dentro le conseguenze, ma basta con questa sofferenza. E’ il momento di tornare a sorridere.

