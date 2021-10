Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 4 ottobre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 4 ottobre 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, dal 7 ottobre Venere inizierà un transito positivo nel vostro segno, in arrivo belle notizie. Per quanto riguarda il lavoro, tutte le richieste vanno fatte con un minimo di logica: lasciare il certo per l’incerto non è quasi mai una buona idea.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (4 ottobre 2021), se la coppia è in crisi, sarà meglio prendere una decisione in fretta. Chiara e precisa. Per quanto riguarda il lavoro, nelle prossime ore bisognerebbe fare il punto della situazione, ogni tanto è bene fermarsi e ragionare a fondo.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, la Luna contraria e rischia di farvi vedere nero anche quando non c’è da essere pessimisti… Servirà lucidità. Capitolo lavoro: dovete amministrare meglio le vostre azioni, è probabile che voi dobbiate cercare di mettere ordine e disciplina in una situazione del tutto caotica.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

CANCRO

Cari Cancro, durante la giornata di oggi – lunedì 4 ottobre – cercate di mantenere sotto controllo le situazioni che possono creare disagio in amore. Le gelosie rischiano di portare problemi seri. Lavoro? L’attività professionale ha bisogno di una spinta ma ci sarà molto da fare entro febbraio per migliorare la situazione.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 4 ottobre 2021), giornata che vi porterà a confidarvi molto sia con il partner sia con gli amici. Per quanto riguarda il lavoro, grandi novità in arrivo per chi ha una attività autonoma. Attenzione però: sarà il caso di fermarsi un attimo per raccogliere le idee.

VERGINE

Cari Vergine, nelle prossime ore sarete impegnati nel risolvere un problema di coppia che vi tiene in ansia. Lavoro: per chi ha un’attività in proprio sono in arrivo delle belle novità, progetti importanti sopratutto per la fine di febbraio.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 4 OTTOBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: periodo di confidenze in amore. Bene il lavoro, in arrivo soddisfazioni.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 4-10 OTTOBRE 2021