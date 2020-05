Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 4 maggio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 4 maggio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, sarà un inizio settimana abbastanza faticoso per voi. Avete molti pensieri sul lavoro, soprattutto in questo periodo in cui tutto sembra più difficile e in cui avete avuto modo di ristabilire le vostre priorità. Le stelle vi consigliano di prendervi ancora un po’ di tempo prima di prendere decisioni avventate, anche se avete una voglia matta di rivoluzionare alcuni aspetti della vostra vita.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox avete moltissime energie da spendere nei vostri hobby preferiti, o perlomeno in quelli che sono consentiti in questo periodo così particolare. Avete qualche pensiero che vi affligge e sembra non riusciate a trovare una soluzione per uscirne. Spesso però gli amici veri sanno vedere più lontano rispetto a noi: è giusto affidarvi ai loro consigli.

GEMELLI

Cari Gemelli, è il caso che vi impegniate per risolvere alcuni problemi, soprattutto in coppia. Negli ultimi tempi siete stati distratti da altro e avete dato la priorità a tutto fuorché alla vostra storia d’amore. Adesso che alcuni nodi sono arrivati al pettine è il momento di chiedervi se avete ancora voglia di andare avanti, oppure no. Pensateci bene.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna non vi aiuta in questo lunedì 4 maggio. Secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, infatti, non scamperete ad alcuni litigi in famiglia, soprattutto con qualcuno che non pensavate mai potesse reagire in un certo modo nei vostri confronti. Prendetevi un po’ di tempo per riflettere, senza ribattere colpo su colpo. Troverete il modo per arrivare a un chiarimento e alla fine il vostro rapporto ne trarrà beneficio.

LEONE

Cari Leone, aspettatevi una giornata non proprio facilissima. Oggi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, avrete diverse discussioni, sia con alcuni familiari che con alcuni amici. In amore, le stelle vi consigliano di concentrarvi un po’ di più, altrimenti rischiate di perdere il partner. State chiedendo troppo a voi stessi, soprattutto sul lavoro, ma tenete duro perché qualche soddisfazione potrebbe presto arrivare.

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi vi vede particolarmente agitati. Che non siate soddisfatti a fondo della vostra vita lo sapete da tempo, ma questa situazione di quarantena ha portato a galla tutto quel malumore che per lungo tempo avete sopito. Guardatevi attorno e cercate la vostra felicità nei posti in cui non l’avete mai cercata. Evitate inutili passi indietro o minestre riscaldate.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 4 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: da tempo non vi sentivate così in forma a livello fisico e in più avete voglia di dedicarvi a qualche attività che avete trascurato per molto tempo. Avete anche delle ferite, ma gli amici sono pronti a lenirle e a indicarvi una via d’uscita.

