Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 4 maggio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 4 maggio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, non vi sentite in gran forma a livello fisico e in fondo non potrebbe essere altrimenti dopo tutto questo tempo passato forzatamente in casa. Iniziate però a controllare meglio la vostra alimentazione, nella speranza di poter tornare presto a fare sport. In questa giornata la Luna sarà al vostro fianco per regalarvi dei momenti spensierati e piacevoli in amore. Fate il pieno di attenzioni dal vostro partner.

SCORPIONE

Cari Scorpione, state vivendo qualcosa che non vi sareste mai aspettati potesse accadere proprio a voi. L’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi invita a riflettere a fondo, ma anche ad accettare il fatto che possa volerci del tempo prima di potervi sentire perfettamente a vostro agio in una nuova situazione. Sul lavoro, però, dovete smettere di accontentarvi. Datevi un’ultima chance per spiccare davvero il volo.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, siete sempre presi dalla fretta perché avete voglia di fare tantissime cose. A volte, però, essere precipitosi vi porta a compiere degli errori di cui poi vi pentite. E’ bene invece non affrettare i tempi, soprattutto se in amore avete da poco conosciuto una persona che vi fa battere il cuore. Andate avanti con cautela, ma senza dimenticare di godervi il momento.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, negli ultimi mesi avete passato così tante sofferenze che adesso il vostro carattere ne è uscito profondamente rafforzato. Avete capito che ciò che vi è successo esulava dalle vostre responsabilità, vi siete perdonati e accettati. Adesso guardate avanti con ottimismo. L’oroscopo di oggi vi promette una giornata serena, senza troppi pensieri.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo Paolo Fox l’oroscopo di oggi vi garantisce il favore di Venere e Luna. Il risultato? Uno slancio incredibile nei sentimenti: se siete in coppia, rispolverate la passione che avete per troppo tempo messo in soffitta, mentre se siete single è il momento giusto per tornare a guardarvi attorno. Sul lavoro non mancano discussioni e storture che vi fanno perdere entusiasmo, ma tenete duro.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, il vostro lunedì sarà ricco di impegni, tanto che arriverete a fine giornata senza neanche accorgervene. In amore dovete risolvere alcuni problemi che state ignorando da troppo tempo: magari questo periodo di quarantena è quello giusto per guardare tutto con occhi diversi e ristabilire le priorità.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 4 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno. Il peggio è alle spalle. Siete cresciuti interiormente a causa delle sofferenze degli ultimi mesi. Adesso è il momento di tornare a guardare l’orizzonte. Le stelle sono con voi.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 4 maggio 2020 Oroscopo Branko oggi, domenica 3 maggio 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 3 maggio 2020