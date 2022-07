Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 4 luglio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 4 luglio 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, avrete tante cose da fare e lascerete un po’ da parte l’amore. Se avete già una relazione in corso potreste infastidirvi se vi rendete conto che il partner è poco preso da voi e magari guarda altri. Il mese di luglio per voi sarà delicato.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 4 luglio 2022), giornata interessante soprattutto in amore. Il successo non mancherà, ma ci sarà da lavorare sodo. D’altronde i grandi traguardi si raggiungono solo con il sudore della fronte.

GEMELLI

Cari Gemelli, vi attende una giornata problematica soprattutto dal punto di vista fisico: fate attenzione soprattutto ai colpi di sole e agli sbalzi di temperatura improvvisi. Cercate di mantenere la calma in amore e nel lavoro. Ne va della vostra serenità.

CANCRO

Cari Cancro, adesso avete Venere favorevole che vi farà recuperare sia in amore sia al lavoro. Per quanto riguarda i sentimenti, evitate di pensare al passato e, se siete impegnati in una nuova storia, evitate di fare paragoni con il vostro ex. Non è carino.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 4 luglio 2022), previsti problemi di soldi: non ne avete abbastanza per realizzare un progetto che vi sta a cuore. Per quanto riguarda il rapporto con gli altri (lavoro ma non solo) cercate di non urtare la sensibilità di chi vi sta intorno.

VERGINE

Cari Vergine, momento perfetto per pensare all’amore dal momento che vi renderete conto se una relazione funzionerà o meno. Avrete una grande forza e potrete iniziare a pianificare anche qualche progetto importante.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 4 LUGLIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: giornata interessante soprattutto in amore.