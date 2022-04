Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 4 aprile 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 4 aprile 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, sarà una giornata positiva, la nuova settimana inizierà con il piede giusto. Nonostante sia un periodo difficile per tutti, vi alzerete pieni di energia e voglia di fare. Cercate di convogliare tutta questa nuova forza per fare qualcosa che rimandate da tanto tempo, sia da soli che in compagnia. Buone notizie in arrivo anche dal punto di vista economico.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 4 aprile 2022), si prevede una giornata nella quale sarete molto ansiosi, e questa fretta non vi permette di essere lucidi. In amore, non tutto va come speravate: eppure, cresce sempre di più in voi la convinzione che sia giusto lasciare andare una persona, se il suo cuore è altrove. Buone notizie in arrivo in famiglia: l’estate che arriva vi donerà un lieto evento.

GEMELLI

Cari Gemelli, durante la giornata di oggi – 4 aprile 2022 – avrete un’intuizione geniale che vi farà recuperare parecchi punti, al lavoro, con i vostri superiori. State pian piano dimostrando quanto valete e le soddisfazioni arrivano, finalmente. In amore, grosse emozioni: sia che voi siate in coppia, sia invece che siate alla ricerca di persone nuove con cui vivere avventure.

CANCRO

Cari Cancro, nella giornata di oggi – 4 aprile 2022 – approfittate per dedicarvi alle persone a voi più care: ultimamente vi siete fatti un po’ desiderare e quelle poche volte che eravate presenti, siete stati nervosi e ingiusti. La strada è lunga, ma con il giusto dialogo recupererete il terreno perduto. Rimboccatevi le maniche.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 4 aprile 2022), sarà una giornata positiva in amore: in arrivo nel vostro cielo una ridente Venere. È il giorno perfetto, dunque, per fare dell’amore il vostro unico obiettivo: passate il maggior tempo possibile con il partner, vedrete che il vostro rapporto di coppia ne beneficerà moltissimo. Inizia una settimana decisiva anche per il lavoro: non fatevi cogliere impreparati.

VERGINE

Cari Vergine, le stelle vi invitano innanzitutto a modificare il vostro approccio, che spesso è troppo pessimista. Solo con una vostra maggiore convinzione, riuscirete a raddrizzare alcune situazioni al momento complicate. In questi giorni dovrete rinunciare a qualcosa di importante. Fatevi forza.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 4 APRILE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: Venere a vostro favore è una rarità di questi tempi, non lasciatevi cogliere impreparati. Approfittatene.