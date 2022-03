Oroscopo Paolo Fox della settimana 28 marzo – 3 aprile 2022

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 28 marzo al 3 aprile 2022) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 28 marzo al 3 aprile 2022 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, l’astrologo prevede una settimana da cinque stelle su cinque. In amore potete andare dritti come un treno, non avete nulla da temere. Se qualcuno vi inviterà per un’uscita e siete in cerca di nuove avventure, accettate senza esitazioni. Le giornate del weekend promettono grandi cose, anche grazie al supporto di Mercurio. Sul lavoro riflettete bene prima di agire.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. In questo periodo in amore avete poche certezze e non sapete bene come agire. Ma a breve la passione tornerà protagonista e potrete fare piacevoli incontri, anche solo di una notte se preferite. In questo momento preferite vivere alla giornata, senza fare grandi progetti futuri. Sul lavoro c’è tanto stress, ma le belle novità sono dietro l’angolo. Fatevi avanti.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. In amore dovete prendere delle decisioni, non potete più rimandare. Preparatevi a vivere grandi emozioni, soprattutto nel weekend. I single possono fare nuovi incontri. Sul lavoro arrivano delle conferme e quest’ultima parte di marzo può essere ottima per lanciarvi in nuove avventure.

CANCRO

Cari Cancro, tre stelle. In amore inutile pensare al passato, perché continuare a guardarvi alle spalle invece di pensare al futuro? Potete togliervi ottime soddisfazioni, ma dovete imparare a voltare pagina e andare avanti, anche se una storia non è andata come avreste voluto. Lunedì e martedì saranno giornate pesanti. Occhio al portafogli, state spendendo troppo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (28 marzo – 3 aprile 2022), tre stelle. In amore siete freddi e un po’ distaccati, avete tanti pensieri e non riuscite a ottenere tutto quello che vorreste. Se vivete una relazione clandestina, forse è arrivato il momento di uscire allo scoperto. Già da aprile le cose andranno meglio. Occhio alle questioni economiche, meglio non fare scelte azzardate. Avete Saturno contrario.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. Una settimana poco entusiasmante in amore, perché avete tanti pensieri e poca voglia di fare. I problemi esterni vi fanno concentrare poco sulla sfera sentimentale. Inoltre avete pochi soldi e questo vi preoccupa. Evitate polemiche con i nati sotto il segno dei Gemelli o del Sagittario. Bene il lavoro ma mercoledì potreste avere delle discussioni.

BILANCIA

Cari Bilancia, tre stelle. Portate avanti con calma amori nati in questo periodo. Va bene l’entusiasmo iniziale, ma non correte troppo. Sole e Mercurio in opposizione vi potrebbero far compiere passi affrettati. Vi sentite un po’ messi da parte e questo vi fa soffrire. Sul lavoro presto ci saranno cambiamenti importanti, sarete chiamati a prendere decisioni delicate.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle. L’amore non è certo al top, anche perché siete presi da mille cose. Mantenete la calma e non cadete in inutili provocazioni. Sul lavoro fate fatica ad accettare progetti e richieste che non vi aggradano. I dubbi sono tanti, avete bisogno di rilassarvi e staccare la spina.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. Venere e Marte sono favorevoli, per cui l’amore sarà assoluto protagonista, soprattutto per chi è single e cerca l’anima gemella. Attenti alle finanze, perché Giove è contrario. Dovete fare innanzitutto chiarezza sulla vostra vita. Presto però tornerà a splendere il sole.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, tre stelle. In amore non amate gli stravolgimenti, anzi avete bisogno di tranquillità e amate la routine. Non sopportate l’impulsività e quelle persone poco chiare. Se pensate che il partner sia poco sincero, meglio parlarsi esplicitamente. Oppure mollarlo. Sul lavoro non prendete decisioni affrettate, presto arriveranno conferme e supererete i problemi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. In amore ci saranno conferme e belle sorprese, perché Venere è dalla vostra parte. Chi è single può incontrare nuove persone, e chissà che non ci sia anche l’anima gemella. La Luna nel weekend vi renderà particolarmente seducenti. Sul lavoro guardate al futuro con ottimismo, presto arriveranno conferme.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. Ottimo l’amore. Chi è single potrà incontrare qualcuno che finalmente tornerà a farvi battere forte il cuore. D’altronde tra qualche giorno Venere sarà nel segno, per cui la passione arriverà alle stelle. Sul lavoro state dando il massimo e presto potrete raccogliere i frutti del vostro impegno. Fatevi valere, tutti noteranno le vostre qualità.

