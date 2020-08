Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 31 agosto 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 31 agosto 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, avvertite in questo periodo un forte distacco sentimentale, la storia d’amore non procede come l’avevate immaginata, non avete paura però di dire la verità e forse questo amplifica gli scontri di coppia. Troverete il modo di risolvere i problemi. Sul lavoro state invece cercando un modo per migliorare la situazione anche se sembra essere una faccenda disperata.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo il guru delle stelle questa sarà una giornata un po’ delicata per il vostro segno, avete il muso facile, potreste offendervi per una parola detta o non detta, per qualche gesto inatteso. Cercate di farvi scivolare di più le cose di dosso, non potete essere sempre così suscettibili.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avvertite un po’ di nervosismo in questo periodo secondo Paolo Fox, non sarà il caso di rivalutare qualche decisione presa? Avete bisogno di cambiare, per fortuna le stelle sono dalla vostra parte e vi aiuteranno a bilanciare l’umore, ciò nonostante salirete su una montagna russa d’emozioni. Discussioni anche dal punto di vista professionale.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox per voi si prospetta una giornata positiva grazie a Sole, Mercurio, Giove e Saturno i cui influssi positivi vi aiutano a rinvigorire la vostra storia d’amore. Fate tanti progetti con il partner, anche il lavoro potrà trarre beneficio dal vostro stato d’animo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo Paolo Fox questa sarà una giornata incline ai cambiamenti, alcuni rapporti potrebbero subire una mutazione, chi ha perso la passione non vuole accontentarsi soltanto del sentimento, e allora datevi da fare, rimboccatevi le maniche e riaccendete la scintilla.

PESCI

Cari Pesci, quella di oggi sarà una giornata che parte a rilento, per fortuna le cose miglioreranno nel pomeriggio, l’amore oggi non è la vostra priorità, avete altro per la testa e il partner potrebbe risentirne, cercate di spiegare la fonte del vostro malessere senza incappare in litigi futili.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: avete diversi pianeti dalla vostra parte, cercate di portare a termine i progetti lasciati in stand-by e di metterne in moto degli altri.

