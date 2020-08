Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 31 agosto 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 31 agosto 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, questa giornata partirà per il verso giusto, la Luna è dalla vostra parte e influisce sui rapporti con Gemelli e Bilancia. Nel lavoro bisogna prestare attenzione alle scelte da fare, occhio ai contratti, Giove e Saturno sono dissonanti e potrebbero amplificare la vostra diffidenza.

TORO

Cari Toro, secondo il guru delle stelle quella di oggi per voi sarà una giornata un po’ sottotono, avete problemi in amore, forse non dovreste perdere tempo con persone che non vi meritano, il mare è pieno di Pesci, avete bisogno di trovare qualcuno che vi rispetti e vi ami per come siete. Su lavoro dovete concludere le cose importanti a breve.

PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, quella di oggi per voi è una giornata d’agitazione e nervosismo, evitate le polemiche con il partner e anche con gli amici, meglio tenere la bocca chiusa per una volta. Sul lavoro siate cauti per lo stesso motivo.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quest’oggi vivrete una giornata ricca dal punto di vista sentimentale, libero spazio ai sentimenti, cercate di viverla appieno senza troppi pregiudizi. Potete contare sull’appoggio degli amici e della famiglia, persone che vi vogliono bene senza tornaconti personali. Nel lavoro arriva il momento di firmare contratti.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, avete voglia di rimettervi in gioco, tornare in pista, dimostrare di che pasta siete fatti, soprattutto in amore. Se di recente avete danneggiato il rapporto con il partner, rimboccatevi le maniche e sorprendetelo con il vostro amore. Occhio alle finanze in questo periodo, risparmiate in vista dell’inverno.

VERGINE

Cari Vergine, quest’oggi avete voglia di guardare al futuro, basta rimuginare sul passato, ne avete perso di tempo dietro ai fantasmi, la caccia è finita, adesso bisogna progettare e guardare in avanti senza più voltarsi. Avrete dei problemi da gestire con Pesci e Sagittario, ma non vi spaventano, sapete come gestirli. Lavoro procede bene soprattutto per chi lavora in proprio.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 31 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: giornata ricca di spunti, avete ritrovato la grinta e niente e nessuno potrà fermarvi.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, lunedì 31 agosto 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 31 agosto 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 31 agosto 2020