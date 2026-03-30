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Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 30 marzo 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 30 marzo 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 30 marzo 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, tornate ad avere quella spinta che vi mancava, ma stavolta è più mirata. Non è energia dispersiva: è voglia di ottenere qualcosa di preciso. Nel lavoro potreste decidere di accelerare su un progetto o prendere una posizione più netta. In amore, invece, siete più diretti del solito: attenzione a non ferire senza volerlo, ma bene così, perché la chiarezza evita problemi futuri.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 30 marzo 2026), sentite il bisogno di concretezza, ma anche di sicurezza emotiva. Non vi basta fare bene le cose, volete anche sentirvi tranquilli dentro. Nel lavoro c’è una questione pratica che richiede attenzione: sistemarla oggi vi darà sollievo. In amore cresce il bisogno di stabilità vera: meno parole, più fatti.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, giornata vivace ma meno caotica rispetto al solito. Le idee sono tante, ma riuscite finalmente a dare priorità. Nel lavoro potreste trovare una soluzione a qualcosa che vi confondeva. In amore c’è bisogno di essere più coerenti: se dite una cosa, poi portatela avanti.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
CANCRO

Cari Cancro, qualcosa vi tocca più del previsto. Può essere una parola, un gesto o un ricordo. Non ignoratelo: è un segnale importante. Nel lavoro cercate di non prendere tutto sul personale. In amore invece si apre uno spazio per un confronto sincero, che può rafforzare molto il rapporto.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
oroscopo paolo fox oggi
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 30 marzo 2026), giornata interessante perché vi mette davanti a una piccola sfida. Niente di impossibile, ma qualcosa che richiede impegno e presenza. Nel lavoro potete dimostrare quanto valete davvero. In amore c’è passione, ma anche bisogno di essere capiti: non imponete, spiegate.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, siete estremamente pratici ma anche più flessibili del solito. Questa combinazione è vincente. Nel lavoro riuscite a gestire bene anche gli imprevisti. In amore, invece, lasciate spazio a qualcosa di spontaneo: non tutto deve essere previsto per funzionare.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 30 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: giornata interessante perché vi mette davanti a una piccola sfida. Niente di impossibile, ma qualcosa che richiede impegno e presenza.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 23-29 MARZO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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