Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 30 marzo 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 30 marzo 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, l’oroscopo oggi prevede una giornata davvero positiva per il vostro segno. Avete d’altronde un quadro astrale molto positivo per cui questo lunedì sarà davvero produttivo e gratificante. Bene in particolare i rapporti con i Gemelli. Sul lavoro potrebbero presentarsi nuove occasioni da cogliere al volo, ma occhio a non stressarvi troppo.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di oggi prevede una giornata piuttosto caotica in amore. Se vivete una relazione poco chiara o se avete molti dubbi sul partner, è il momento di provare a fugarli oppure decidere di chiudere la storia per sempre. Attenzione a chi porta avanti due relazioni contemporaneamente, decidete da che parte stare. Sul lavoro potrebbero presentarsi nuove opportunità in maniera inaspettata.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi avete tanta energia e voglia di fare bene, in tutti i campi della vostra vita. L’amore migliora nettamente dopo una fase davvero difficile e da aprile le cose andranno ancora meglio. Sul lavoro, se avete avanzato importanti richieste, potreste ricevere finalmente una risposta.

CANCRO

Cari Cancro, periodo di grande stress per il vostro segno. Avete senz’altro bisogno di rilassarvi e recuperare energie dopo una fase davvero difficile. D’altronde una nuova settimana sta per cominciare. Le cose migliorano in amore, grazie alla Luna che presto entrerà nel segno. Potete risolvere qualche problema lavorativo.

LEONE

Cari Leone, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi prevede una giornata in cui sarete particolarmente in difficoltà dal punto di vista sentimentale. L’amore ha avuto infatti delle complicazioni, ma pian piano le cose stanno migliorando. Se una relazione non vi soddisfa più, è il momento di dire basta. Il lavoro vi annoia e non trovate gli stimoli di un tempo. Cercate di rilassarvi.

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di oggi avete bisogno di rilassarvi e recuperare le energie perdute. Migliora in particolare la vita sentimentale, perché riuscite a fare chiarezza e capire cosa vuole il vostro cuore. Se una storia è ormai giunta al capolinea, forse è arrivato il momento di metterla da parte.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 30 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: per voi continua un periodo davvero positivo. Approfittatene.

