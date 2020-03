Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 30 marzo 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 30 marzo 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo Paolo Fox la giornata di oggi porterà a un grande miglioramento soprattutto della vostra vita sentimentale. Se siete single o avete affrontato da poco una separazione, potreste finalmente ritrovare la voglia di amare e rimettervi in pista. Sul lavoro non siate troppo accondiscendenti, altrimenti qualche collega potrebbe approfittarsene.

SCORPIONE

Cari Scorpione, l’oroscopo di oggi ricorda come molte coppie hanno dovuto affrontare tante difficoltà nel mese di marzo che volge al termine. Molte storie, però, con l’arrivo di aprile, ritroveranno voglia di fare bene e stare insieme per cui supererete queste crisi. Scetticismo sul lavoro.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, fate molta attenzione prima di prendere decisioni affrettate e muovetevi con cautela. Riflettete bene, soprattutto in amore, per non pentirvi poi successivamente. Se la vostra vita non vi soddisfa è forse perché non avete la persona giusta al vostro fianco? Sul lavoro le cose miglioreranno da metà aprile. Abbiate pazienza.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox siete particolarmente stanchi. Il weekend è stato molto stressante e non avete avuto modo di rifiatare. Ora, con l’inizio della nuova settimana, dovrete resistere perché gli impegni non mancano. Migliorano e si rasserenano le cose in amore.

ACQUARIO

Cari Acquario, avete un quadro astrale molto favorevole, con Marte e Luna dalla vostra parte che vi proteggono. Bene in particolare l’amore, per cui approfittatene soprattutto se siete single e in cerca dell’anima gemella. Qualcosa finalmente si muove anche in ambito lavorativo: portate avanti i vostri progetti.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 30 marzo 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 30 marzo 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 30 marzo 2020

PESCI

Cari Pesci, bene l’amore secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox soprattutto per chi vive una relazione stabile e fruttuosa. Se invece avete conosciuto una persona da poco, potreste avere qualche incertezza. Buone opportunità anche a livello lavorativo, soprattutto se volete dei cambiamenti nelle vostre vite. Riflettete sul vostro futuro.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 30 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: è il momento di rialzare la testa dopo un periodo difficile.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE