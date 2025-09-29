Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 29 settembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 29 settembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, cielo interessante: puoi recuperare energia e voglia di fare. Oggi sei più determinato e riesci a vedere con chiarezza una situazione che finora era confusa. In amore, se ci sono state tensioni, ora è il momento di ristabilire l’armonia. Sul lavoro, buone notizie per chi aspetta una risposta.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 29 settembre 2025), giornata di forte energia: puoi ottenere un piccolo successo personale, soprattutto se lavori in squadra. In amore sei passionale e diretto: puoi conquistare chi ti interessa, ma attenzione a non esagerare con la gelosia. Buon momento anche per fare progetti a lungo termine.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la pazienza è la parola chiave di oggi. Ci sono situazioni che si sbloccano, ma non subito. Evita reazioni impulsive, soprattutto in famiglia o in amore. Se devi fare una scelta importante, aspetta qualche giorno per avere le idee più chiare. Serata più serena: puoi dedicarti a qualcosa che ti fa stare bene.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, puoi fare progressi importanti, soprattutto nel lavoro. Se stai portando avanti un progetto, arrivano conferme. In amore, chi è in coppia può pianificare qualcosa di bello per il futuro, chi è single deve lasciarsi andare di più. Energia fisica in ripresa: sfruttala per portare avanti le tue ambizioni.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 29 settembre 2025), Mercurio e Giove ti regalano idee brillanti: se hai un progetto creativo, oggi è il momento di parlarne. In amore c’è voglia di novità: attenzione però a non creare troppa confusione. Sul lavoro, una proposta potrebbe cambiare il tuo punto di vista su una situazione. Giornata stimolante.

PESCI

Cari Pesci, è importante non trascurare il riposo. Ci sono impegni da portare avanti, ma anche il bisogno di ascoltare le tue emozioni. In amore, chi ha avuto un conflitto può chiarire: basta poco per tornare in sintonia. Sul lavoro, serve organizzazione per non sentirsi sopraffatti. Sei in una fase di grande forza personale: gli altri ti ascoltano e ti seguono. È un buon momento per lanciare progetti o per farti valere sul lavoro. In amore, però, potresti essere un po’ impaziente: dai tempo alle cose di maturare. Giornata ideale per mettere in cantiere qualcosa di nuovo, anche a livello personale.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 29 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: Mercurio e Giove ti regalano idee brillanti: se hai un progetto creativo, oggi è il momento di parlarne.