Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 29 settembre 2025
Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 29 settembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci
OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 29 settembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:
Cari Bilancia, cielo interessante: puoi recuperare energia e voglia di fare. Oggi sei più determinato e riesci a vedere con chiarezza una situazione che finora era confusa. In amore, se ci sono state tensioni, ora è il momento di ristabilire l’armonia. Sul lavoro, buone notizie per chi aspetta una risposta.
Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 29 settembre 2025), giornata di forte energia: puoi ottenere un piccolo successo personale, soprattutto se lavori in squadra. In amore sei passionale e diretto: puoi conquistare chi ti interessa, ma attenzione a non esagerare con la gelosia. Buon momento anche per fare progetti a lungo termine.
Cari Sagittario, la pazienza è la parola chiave di oggi. Ci sono situazioni che si sbloccano, ma non subito. Evita reazioni impulsive, soprattutto in famiglia o in amore. Se devi fare una scelta importante, aspetta qualche giorno per avere le idee più chiare. Serata più serena: puoi dedicarti a qualcosa che ti fa stare bene.
Cari Capricorno, puoi fare progressi importanti, soprattutto nel lavoro. Se stai portando avanti un progetto, arrivano conferme. In amore, chi è in coppia può pianificare qualcosa di bello per il futuro, chi è single deve lasciarsi andare di più. Energia fisica in ripresa: sfruttala per portare avanti le tue ambizioni.
Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 29 settembre 2025), Mercurio e Giove ti regalano idee brillanti: se hai un progetto creativo, oggi è il momento di parlarne. In amore c’è voglia di novità: attenzione però a non creare troppa confusione. Sul lavoro, una proposta potrebbe cambiare il tuo punto di vista su una situazione. Giornata stimolante.
Cari Pesci, è importante non trascurare il riposo. Ci sono impegni da portare avanti, ma anche il bisogno di ascoltare le tue emozioni. In amore, chi ha avuto un conflitto può chiarire: basta poco per tornare in sintonia. Sul lavoro, serve organizzazione per non sentirsi sopraffatti. Sei in una fase di grande forza personale: gli altri ti ascoltano e ti seguono. È un buon momento per lanciare progetti o per farti valere sul lavoro. In amore, però, potresti essere un po’ impaziente: dai tempo alle cose di maturare. Giornata ideale per mettere in cantiere qualcosa di nuovo, anche a livello personale.
Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: Mercurio e Giove ti regalano idee brillanti: se hai un progetto creativo, oggi è il momento di parlarne.