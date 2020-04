Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 27 aprile 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

ARIETE

Cari Ariete, oggi – 27 aprile 2020 – sarete in gran forma e con tanta energia da spendere in tutto ciò che dovete fare, dal lavoro ai rapporti interpersonali. Tanta positività ed entusiasmo in particolare in amore. Se ci sono problemi sul lavoro, è il momento giusto per risolverli.

TORO

Cari Toro, in amore venite da un periodo difficile: molti di voi hanno chiuso una storia importante e di lunga durata da poco tempo. Adesso è il caso di guardare avanti e progettare il futuro. Le cose migliorano dal punto di vista lavorativo rispetto al passato. D’altronde entra Mercurio nel segno e questa non può che essere una buona notizia.

GEMELLI

Cari Gemelli, oggi – lunedì di fine aprile – secondo l’oroscopo di Paolo Fox vivrete una giornata positiva sotto molti punti di vista. Eppure a volte non riuscite a venire a capo di alcune situazioni che vi creano più di qualche problema e ansia. Avete Venere e Luna favorevoli per cui l’amore sarà al top. Nuove proposte in ambito lavorativo.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi vi sentite liberi e attivi come non mai. La voglia di fare bene è tanta, ma gli impegni non mancano. In amore potrebbero esserci discussioni con il partner, l’importante è chiarire. Sul lavoro, dopo un periodo difficile e in cui tutto vi sembra bloccato, finalmente qualcosa riparte.

LEONE

Cari Leone, quella di oggi (lunedì 27 aprile) sarà una giornata in cui sarete particolarmente nervosi e stressati. Avete le vostre idee e non volete che nessuno vi contraddica, altrimenti perdete facilmente la pazienza. Tanta voglia di amare ed essere amati, ma dovrete mostrarvi più disponibili al dialogo. Luna favorevole che porta consigli, anche sul lavoro.

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi suggerisce cautela perché sarete un po’ sottotono e giù di morale. Attenzione dunque a possibili discussioni con le persone che vi circondano. Possibili problemi a livello lavorativo, ma voi andate avanti per la vostra strada, perché sentite di avere ragione.

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: siete pieni di voglia di fare e avete tanto entusiasmo. Ottimo in particolare l’amore.

