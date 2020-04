Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 27 aprile 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 27 aprile 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, quella di oggi (lunedì 27 aprile) sarà una giornata in cui finalmente riuscirete a ripartire dopo un periodo di stasi. Se siete single questo è il momento giusto per rimettersi in gioco e cercare l’anima gemella. Sul lavoro potreste essere in attesa di una risposta, e per questo motivo siete particolarmente ansiosi, ma otterrete presto grandi soddisfazioni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, quella di oggi sarà una giornata un po’ sottotono secondo Paolo Fox, perché i problemi e le ansie non mancano, ma voi cercate di essere positivi. In amore molti di voi stanno trascorrendo questa quarantena a distanza, e questo può causare qualche malumore o litigio. Ci vuole solo un altro po’ di pazienza, presto potrete rivedervi. Attenzione a non spendere troppo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, mantenete la calma anche se a volte le cose non vanno come avreste voluto. Potrebbero esserci quindi delle discussioni o dei problemi, specie in amore nei rapporti con il partner. Voi cercate di non farne un dramma e di risolvere eventuali litigi sfruttando la vostra diplomazia.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, siete sottotono e particolarmente stanchi, anche se siamo ancora solo a inizio settimana. In amore ci sono diverse questioni da chiarire e decisioni importanti da prendere: mantenete la calma. Se vivete una storia di lunga data, potreste pensare di fare un passo in avanti importante, come la convivenza.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo Paolo Fox siete stanchi e avreste bisogno di tempo per riposare e ricaricare le pile. Lo stress in questa fase non è mancato, ma i momenti peggiori stanno per finire. Avete voglia di cambiare profondamente la vostra vita, sia a livello lavorativo che sentimentale. Affidatevi ai consigli preziosi di qualche amico di lunga data.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox la giornata di oggi (lunedì 27 aprile 2020) vi vede piuttosto positivi dal punto di vista lavorativo. Siete sicuri di voi stessi e delle vostre capacità, per cui se dovete parlare con un superiore, riuscirete a farlo con ottimi risultati. Qualche tensione in amore: avete dei dubbi riguardo ai sentimenti che provate per il partner.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 27 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: ottime novità dal punto di vista professionale. In amore invece non mancano le difficoltà e i dubbi.

