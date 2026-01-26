Icona app
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 26 gennaio 2026

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 26 gennaio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 26 gennaio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, dopo tensioni o indecisioni, ora puoi ritrovare equilibrio, soprattutto nei rapporti. In amore è il momento giusto per parlare, chiarire, fare pace. Sul lavoro ci sono scelte importanti: non rimandare troppo. Segui ciò che ti fa stare bene, anche se non è la strada più comoda.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 26 gennaio 2026), stai vivendo un periodo di trasformazione: qualcosa va lasciato andare per fare spazio al nuovo. In amore sei passionale ma anche più vulnerabile: non chiuderti. Sul lavoro puoi ottenere molto, ma evita scontri inutili. Le stelle ti aiutano se impari a fidarti un po’ di più.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, voglia di libertà, di movimento, di nuovi orizzonti. È un periodo favorevole per viaggi, studi, cambiamenti. In amore sei sincero, ma a volte un po’ diretto: dosa le parole. Chi è single ha buone occasioni, soprattutto lontano dal solito ambiente. Il lavoro riparte con nuove prospettive.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, responsabilità e concretezza sono al centro. Stai costruendo qualcosa di importante, anche se i risultati non sono ancora tutti visibili. In amore hai bisogno di certezze, ma anche di più leggerezza. Sul lavoro le stelle premiano la costanza. Non trascurare il riposo: anche i più forti hanno bisogno di fermarsi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 26 gennaio 2026), creatività e cambiamento. È un periodo in cui senti il bisogno di rompere schemi e fare qualcosa di diverso. In amore vuoi libertà ma anche complicità: chiarisci cosa desideri. Sul lavoro idee innovative possono portare lontano, ma serve concretezza. Segui l’istinto, ma con i piedi per terra.

PESCI

Cari Pesci, sensibilità alle stelle. Sei più intuitivo del solito e questo ti aiuta nelle relazioni. In amore c’è voglia di romanticismo, ma attenzione alle illusioni. Sul lavoro segui l’ispirazione, ma organizza meglio il tempo. È un periodo di crescita interiore: ascolta i segnali che arrivano.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 26 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: sensibilità alle stelle. Sei più intuitivo del solito e questo ti aiuta nelle relazioni.

