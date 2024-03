Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 25 marzo 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 25 marzo 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, durante le giornate di domani, mercoledì e giovedì prestate particolarmente attenzione… La Luna vi sarà ostile… Prevista un po’ di leggerezza a partire da venerdì. Tenete duro ancora per un po’. Coraggio.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 25 marzo 2024), finalmente sarete interessati da un bel transito di Venere che vi regalerà delle belle giornate, in particolare durante il fine della settimana che chiuderà il mese.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, attenzione e pazienza durante le giornate di oggi (lunedì 25 marzo 2024) e di domani, martedì. Ma attenzione: durante tutta la settimana ci saranno delle questioni da risolvere a causa di Venere in opposizione. Cercate di restare calmi e freddi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’amore continuerà a essere davvero fantastico nel corso delle prossime ore di questo fine mese. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle vi aiuteranno nel risolvere alcune questioni rimaste in sospeso.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 25 marzo 2024), con Mercurio in congiunzione durante la settimana che vi porterà sempre di più nella primavera potrete aspettarvi qualche bella sorpresa da godere fino in fondo. Coraggio!

PESCI

Cari Pesci, con Venere in congiunzione potreste fare qualche bell’incontro nel corso della settimana di fine marzo che parte oggi, lunedì 25 marzo. Apritevi agli altri. Cercate di guardarvi intorno con cuore aperto e testa sulle spalle.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 25 MARZO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: potrete aspettarvi qualche bella sorpresa da godere fino in fondo.