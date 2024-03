Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 25 marzo 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 25 marzo 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, quella che parte oggi, lunedì 25 marzo 2024, per voi sarà una settimana fortunata. Una delle più fortunate di quest’anno. Avrete infatti la Luna dalla vostra parte che vi porterà tante occasioni da sfruttare al meglio.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 25 marzo 2024), sarete un po’ nervosi durante la settimana che è appena iniziata a causa di Marte che vi metterà a dura prova. Ma state tranquilli: Venere, soprattutto se siete single, vi farà trascorrere un bel fine settimana.

GEMELLI

Cari Gemelli, nel corso delle prossime ore di questo mese di marzo che va verso la chiusura sarete ancora un po’ stanchi e le avversità di Venere e Marte di certo non vi aiuteranno. Dovrete quindi pazientare un po’…

CANCRO

Cari Cancro, l’amore, grazie alla Luna e a Venere, sarà per voi molto positivo nel corso delle prossime ore. In particolare da oggi – lunedì 25 marzo 2024 – a mercoledì. Ma attenzione: a partire da giovedì ci saranno delle discussioni da dover affrontare. Cercate di restare calmi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 25 marzo 2024), vi attende una settimana di grandi rivoluzioni in diversi ambiti della vostra vita. Ci saranno delle discussioni da risolvere sia sul lavoro sia con il partner. Cercate di rimanere calmi. Tutto si può risolvere.

VERGINE

Cari Vergine, Venere nel corso delle prossime ore di questo marzo continuerà a mettervi a dura prova e a creare qualche problema alla vostra relazione. Siate pazienti e cercate il dialogo con il partner.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 25 MARZO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: vi attende una delle settimane più fortunate di quest’anno. Bene l’amore!