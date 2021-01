Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 25 gennaio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 25 gennaio 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, per la giornata di oggi – 25 gennaio – le stelle sono molto positive, vi aiuteranno a recuperare l’amore. Per quanto riguarda il lavoro, state andando molto bene grazie alle vostre intuizioni che sono decisamente brillanti, geniali a volte.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – lunedì 25 gennaio 2021 -, il vostro cuore è confuso su una persona del Cancro o del Capricorno, potrebbe nascere qualcosa in più, ma fate attenzione. Capitolo lavoro: siete intolleranti, non accettate di non poter fare piani a lungo termine. Abbiate pazienza.

GEMELLI

Cari Gemelli, oggi il Sole e la Luna sono in buon aspetto: perché non frequentare qualcuno di nuovo? Per quanto riguarda il lavoro, i lavoratori autonomi e i creativi sono quelli che avranno delle belle soddisfazioni grazie all’aiuto di Giove e Saturno.

CANCRO

Cari Cancro, se dovete risolvere un problema in amore quello di oggi – lunedì 25 gennaio – è il giorno giusto per farlo: fate la prima mossa. Lavoro, dovete ricordare di non mettere troppa carne sul fuoco. Il periodo è favorevole ma dovete concentrarvi su un’idea precisa e chiara.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 25 gennaio -, il periodo è sempre un po’ complicato, nel pomeriggio però le cose potrebbero migliorare e non poco. Per quanto riguarda il lavoro, vi state impegnando molto ma è come se nessuno se ne accorgesse… Passerà.

VERGINE

Cari Vergine, stanno arrivando delle giornate intense: non perdete mai la speranza. Ottime notizie anche per quanto riguarda il lavoro, nel corso delle prossime settimane arriveranno novità positive e buone opportunità.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 25 GENNAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: Sole e Luna in buon aspetto, perché non frequentare qualcuno di nuovo? Date spazio ai sentimenti.

