Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 25 gennaio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 25 gennaio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, approfittate della giornata di oggi (lunedì 25 gennaio 2021): si prospettano ore promettenti che porteranno qualcosa di buono. Per quanto riguarda il lavoro, se vi siete sentiti in disparte, non demotivatevi. Tenete duro. Un consiglio: perché non provate a cambiare aria?

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 25 gennaio 2021 -, non sarà facile lasciarsi andare per i cuori solitari. Per l’inizio di febbraio previste buon notizie dal fronte dell’amore e delle amicizie. Per quanto riguarda il lavoro, avete finalmente deciso di concentrarvi solo sulle cose che vi interessano.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore oggi – lunedì 25 gennaio 2021 – potrebbe esserci qualche polemica, ma ci avviciniamo a febbraio che sarà un mese positivo per voi. Per quanto riguarda il lavoro, nei prossimi giorni potrebbe arrivare una risposta importante, la Luna però è ancora opposta e potrebbero esserci dei ritardi. Abbiate pazienza.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, oggi – lunedì 25 gennaio 2021 – non tiratevi indietro se volete ufficializzare un amore, non sottovalutate gli incontri. Capitolo lavoro: state finalmente ritrovando la voglia di fare, ci sono persone che vi remano contro ma voi siete sempre più forti degli altri.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 25 gennaio 2021), la giornata sarà molto positiva, soprattutto per gli incontri. Venere tra pochi giorni sarà nel vostro segno: fatevi trovare pronti. Per quanto riguarda il lavoro: avete Mercurio favorevole che rappresenta l’inizio di una nuova fase.

PESCI

Cari Pesci, anche per la giornata di oggi (25 gennaio 2021) ci sarà qualcosa che non andrà bene. Malintesi temporanei per le coppie. Per quanto riguarda il lavoro, probabile che vi siano addossate troppe responsabilità. Tenete duro, presto arriveranno soddisfazioni.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 25 GENNAIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: giornata molto positiva. Al via una nuova fase dal punto di vista lavorativo.

