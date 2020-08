Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 24 agosto 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 24 agosto 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, questa sarà una giornata carica d’emozioni, in amore però potreste vivere un momento critico che passerà in fretta. Alcune situazioni sembravano promettere bene all’apparenza, ma scavando a fondo avete capito che forse non è il caso di andare avanti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox non dovete scambiare la cautela per pigrizia. Serve tanta voglia di fare in questo periodo e forse circondandovi delle persone giuste ci riuscirete a combinare qualcosa d’interessante. Dovete saper cogliere la possibilità giusta, le stelle sono favorevoli al cambiamento positivo, ma dovete sbrigarvi perché questa felicità è temporanea.

PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, alcuni di voi potrebbero dover affrontare delle discussioni in amore, le relazioni non sono mai facili, ci sarà sempre un motivo per far scoppiare una bomba, ma dovete saper essere diplomatici. Le difficoltà nei rapporti interpersonali aumentano, gestite al meglio le vostre emozioni e non buttate troppo fango addosso al partner.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox è un periodo di dubbi per voi in questo mondo di punti interrogativi, il lavoro non vi dà tregua e la vostra mente è sovraffollata. I più giovani attraversano una fase di crisi, forse perché incerti sul percorso di studi scelto. L’amore dipende dal vostro atteggiamento quest’oggi, siete voi a decidere se lasciarvi andare e vivere alla grande la vostra relazione oppure scansare il brivido e continuare a deprimervi nel lavoro.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, avete un debole per il ruolo da protagonista e lo manifestate in continuazione. Ma se non dimostrate qual è il vostro vero valore, a che serve? Rimboccatevi le maniche e invece di pavoneggiarvi dimostrate a chi ha dubbi su di voi di che pasta siete fatti. Le stelle vi accompagnano sotto braccio verso l’amore.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox quest’oggi il vostro umore non è dei migliori, ma non fatevi scoraggiare. Non si tratta di una giornata negativa, quindi guardate il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto. Nei prossimi mesi le stelle vi sorrideranno, sarete baciati dalla fortuna, ma tra oggi e domani limitatevi allo stretto necessario e provate a rilassarvi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 24 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: grandi emozioni in arrivo, vivetevele tutte senza pensarci troppo. In amore sarete travolti da un’autentica passione.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, lunedì 24 agosto 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 24 agosto 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 24 agosto 2020