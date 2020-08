Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 24 agosto 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 24 agosto 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, in arrivo per voi una giornata di tristezza. L’agitazione che vi ha accompagnato per tutta la scorsa settimana si farà sentire in modo prepotente anche oggi, forse perché vi lasciate influenzare troppo da quello che pensano gli altri e soprattutto da quello che succede in famiglia. Evitate le discussioni con amici e parenti, il vostro umore ne risente.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi dovete evitare situazioni di stress tra oggi e domani, avete bisogno di pace e tranquillità per far fronte a giorni di fuoco nell’ultima settimana di agosto. Evitate persone che potrebbero causare problemi, le discussioni sono da escludere.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, volete avere sempre le mani impegnate, non vi piace rimanere senza qualcosa da fare, eppure ogni tanto dovreste concedervi un momento di pausa per ricaricare le energie. Questa è la cosa migliore da fare, approfittate della fine di agosto per godervi un po’ di tranquillità, perché il lavoro ha in serbo per voi un po’ di nervosismo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi sarà una giornata positiva. Le stelle vi consigliano di mettere da parte la timidezza e di lanciarvi verso la cosa che ambite di più: che sia la professione o una storia d’amore, non dovete farvi problemi, mostrate i vostri sentimenti. L’amore è promettente, potreste trovare buoni accordi anche a lavoro.

ACQUARIO

Cari Acquario, le stelle vi aiutano dal punto di vista finanziario, che negli ultimi mesi ha attraversato una fase di crisi acuta. Ci vorrà del tempo prima che la ferita si risani del tutto, ma l’importante è cominciare quindi andateci cauti con le spese. Migliora anche la sfera sentimentale.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi evitate di scoraggiarvi, state vivendo una fase transitoria soprattutto in ambito lavorativo. Avete qualche faccenda in sospeso, cercate di chiarirle (se non archiviarle) il prima possibile per poter vivere al meglio le nuove vicende che vi attendono in autunno.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno. Avete imparato a mettere da parte quella timidezza che tante volte è stata un freno per voi e adesso viaggiate spediti verso grandi soddisfazioni personali. Continuate così.

