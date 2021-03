Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 22 marzo 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 22 marzo 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, durante la giornata di oggi – 22 marzo – la Luna e Venere saranno contrarie. Le coppie più in crisi saranno portate a discutere. Cercate di mantenere la calma. Per quanto riguarda il lavoro, probabilmente ci saranno nuove proposte nelle prossime ore.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 22 marzo 2021 -, la Luna sarà favorevole: sarà difficile restare soli. Attenzione però: servirà della prudenza nei rapporti con i famigliari. Capitolo lavoro: resteranno aperte ancora delle polemiche. Con chi? Forse lo potete immaginare…

SAGITTARIO

Cari Sagittario, stando alle stelle, si prospetta un periodo favorevole per gli incontri: giornate speciali saranno quelle del 24 e del 25 marzo. Per quanto riguarda il lavoro, la giornata promette meglio del previsto: buone notizie se avete un’attività indipendente.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata di oggi – lunedì 22 marzo 2021 – non sarà proprio la migliore per l’amore… Tutta colpa di Luna e Sole che saranno dissonanti. Per quanto riguarda il lavoro, i nuovi progetti potranno completarsi entro la fine dell’anno.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Fox di oggi – 22 marzo 2021 -, le stelle saranno favorevoli per i sentimenti fino a martedì. Le giornate di mercoledì e giovedì saranno invece più complesse da gestire. Per quanto riguarda il lavoro, se avete un’attività commerciale nel giro di pochi mesi potreste trovare finalmente serenità.

PESCI

Cari Pesci, nei prossimi giorni sarete molto più stabili emotivamente: potreste provare a buttarvi in un amore. Per quanto riguarda il lavoro, sarà importante trovare un accordo, anche se certe cose non potranno mediarsi. Pazienza.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: ottime notizie per l’amore fino alla giornata di martedì. Godetevi il momento.

