Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 22 marzo 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 22 marzo 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, perché non iniziare a guardarsi attorno? Un po’ di serenità non vi farebbe male. Capitolo lavoro: state molto attenti a quello che accade in questi giorni. Potrebbe arrivare una collaborazione o una promozione importante. Antenne dritte.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – lunedì 22 marzo 2021 -, le coppie che vogliono formare una famiglia o magari convivere potrebbero dover risolvere un problema casalingo sorto nelle ultime ore. Per quanto riguarda il lavoro, chi aprirà una vertenza potrebbe commettere un errore. Usate la testa.

GEMELLI

Cari Gemelli, durante la giornata di oggi – 22 marzo – Venere sarà favorevole e lo sarà fino alla fine di luglio. Per quanto riguarda il lavoro, con il Sole attivo non mancherà la voglia di rimettersi in gioco.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna durante la giornata di oggi sarà nel vostro segno zodiacale: arriverà il momento di affrontare con determinazione alcuni problemi. Per quanto riguarda il lavoro, le vostre idee saranno messe fortemente in discussione.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 22 marzo 2021), le stelle sono un po’ ambigue. Tenete duro fino alla giornata di mercoledì quando il vento dovrebbe cambiare. Per quanto riguarda il lavoro, non sembra il giusto momento per nuovi progetti. Servirà ancora un po’ di pazienza.

VERGINE

Cari Vergine, mettete in chiaro quali sono i vostri propositi. Per quanto riguarda il lavoro, si prospetta una giornata faticosa ma le scelte che fate in questo periodo potranno portare a grandi risultati nel breve termine.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 22 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: ottima giornata per amore e lavoro. Ci sarà grande voglia di mettersi in gioco.

