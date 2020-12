Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 21 dicembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 21 dicembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo il guru delle stelle quella di oggi per voi sarà una giornata squisita grazie all’influsso di Venere che finalmente non è più opposta. A partire da questa sera vi sentirete molto meglio, sarete più positivi ed energici, approfittate della buona predisposizione per stupire il partner, recuperate terreno con un gesto eclatante.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quella di oggi è una giornata al ribasso, parte bene ma poi si perde per strada, nel pomeriggio inizierete ad accusare un po’ di stanchezza, tenete duro che le vacanze di Natale sono ormai quasi arrivate. Cercate di non farvi prendere dal nervosismo e calibrate bene le parole. Chi vuole ottenere qualcosa sul lavoro dovrà tenere duro e aspettare i risultati entro la fine dell’anno.

GEMELLI

Cari Gemelli, giornata positiva per voi, l’amore torna a sorridervi, sono favorite le riappacificazioni, chiaritevi con i vostri cari. Occhio se avete una persona per la testa che non ricambia ciò che provate.

CANCRO

Cari Cancro, quella di domani sarà una giornata positiva, potreste avere l’occasione di mettere in gioco un nuovo progetto, un’idea che potrebbe cambiarvi la vita o trovate la soluzione che da tempo cercavate. Dovete essere più ottimisti, a breve inizierà una fase ancora più bella e raggiante per voi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox siete un po’ nervosi e agitati, potreste sentirvi sotto pressione, forse a causa di qualche problema lasciato irrisolto, troppi impegni da gestire e lo stress inizia a farsi sentire. Ritagliatevi un po’ di tempo per voi stessi, avete bisogno di recuperare energie.

VERGINE

Cari Vergine, secondo il guru delle stelle quella di oggi sarà una giornata di problematiche, a livello finanziario avete ancora qualche punto lasciato in sospeso, a breve potrebbero esserci sblocchi importanti.

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: giornata positiva, arrivano ottime opportunità.

