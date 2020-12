Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 21 dicembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 21 dicembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quella di oggi per voi sarà una giornata positiva, dedicate più tempo al relax e al divertimento, non pensate a niente che possa stressarvi. L’amore non riceve grandi scossoni in questo periodo, potrebbero però esserci alcune preoccupazioni di natura economica soprattutto nelle giovani coppie.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo il guru delle stelle quella di oggi per voi sarà una giornata positiva, i pianeti sono dalla vostra parte e la passione cresce sempre più, approfittate della bontà delle stelle per organizzare qualcosa di interessante e romantico. Potete vivere un periodo fantastico in amore, sta a voi.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di oggi le stelle parlano di cambiamenti, soprattutto nel mondo del lavoro, non abbiate paura di mettervi in gioco, se vi lanciano la palla non fatevi indietro. Potrebbe trattarsi di un cambiamento leggero come drastico, ma sarà sicuramente qualcosa di diverso rispetto al passato e ne avete bisogno. L’amore non ha pianeti contrari, potete pensare a progetti importanti.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata di domani per voi sarà positiva, siete cambi e tranquilli, anche quando non tutto è di vostro gradimento, c’è anche la possibilità di recuperare terreno in amore, se volete riavvicinarvi ad una persona che avevate perso di vista per il vostro caratteraccio questo è il momento perfetto.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo il guru delle stelle quella di domani per voi sarà una giornata no, siete stanchi e accusate molto questo peso, cercate di fare attenzione in amore, prima di parlare e di agire riflettete bene sul da farsi, dovete recuperare un po’ di serenità.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quella di oggi per voi sarà una giornata positiva in amore, cercate di dare spazio ai sentimenti e di stare vicini alla persona che amate, le stelle vi donano fascino da vendere, questa è l’occasione giusta per andare alla conquista anche per i single.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 21 DICEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: le stelle sono dalla vostra parte, soprattutto se siete single.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 14-20 DICEMBRE 2020

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 21 dicembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 21 dicembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 21 dicembre 2020