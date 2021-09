Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 20 settembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 20 settembre 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, si prevedono giornate molto difficili soprattutto in amore, per cui cercate di mantenervi cauti. Avete nuovi impegni e responsabilità da portare avanti. Anche il nervosismo la fa da padrone. Cercate di non essere troppo frettolosi sul lavoro, potreste pentirvene.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (20 settembre 2021), avete bisogno di chiarimenti in amore, e anzi qualcuno potrebbe decidere di troncare una storia o riprovare con un clamoroso ritorno di fiamma. Urano nel segno vi farà mettere in discussione molte cose sul piano lavorativo.

GEMELLI

Cari Gemelli, l’amore procede al meglio per il vostro segno, dopo alcune difficoltà avute nel recente passato. In particolare la scorsa settimana per alcuni di voi ci sono stati violenti litigi con il partner. I single potrebbero vivere un clamoroso ritorno di fiamma. Sul lavoro belle soddisfazioni in arrivo, coglietele al volo.

CANCRO

Cari Cancro, sul lavoro non riuscite a farvi apprezzare come vorreste, per cui siete un po’ giù di morale. Sapete di valere tanto, ma chi vi circonda non vi valorizza abbastanza. In amore tutto procede per il meglio e non avete paura di mettervi in gioco, ma siete ancora in attesa di risposte da parte del partner.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 20 settembre 2021), se una storia ritenete sia ormai giunta al capolinea, non abbiate timore a voltare pagina e lanciarvi in qualcosa di diverso. Sul lavoro sono giorni che porteranno grandi novità, sta a voi cogliere al volo eventuali opportunità che si apriranno.

VERGINE

Cari Vergine, è arrivato per voi il momento di ridefinire una storia d’amore o fare nuovi piacevoli incontri dopo un periodo turbolento. Se siete fermi ai box da tempo, è il momento i rimettersi a cercare l’anima gemella. Sul lavoro tutto procede per il meglio. Non trascurate neppure la salute.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 20 SETTEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: soddisfazioni in arrivo sia sul lavoro che in amore.

