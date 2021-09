Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 20 settembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 20 settembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, attenzione sul lavoro perché potrebbero esserci problemi con colleghi e collaboratori, per cui cautela. Con Venere nel segno è una settimana ottima per l’amore. Se siete single da tempo, può essere arrivato il momento di riscendere in pista.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (20 settembre 2021), vivrete alcune giornate faticose sotto molti punti di vista, anche se poi ci sarà un bel recupero nel prossimo fine settimana. Con Marte in ottimo aspetto le cose andranno bene in amore, sarete passionali e sensuali.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, anche oggi – lunedì 20 settembre – con Venere positiva potete togliervi grandi soddisfazioni in amore. Cercate di chiarire eventuali litigi o dissidi e di troncare situazioni che non vi piacciono più. Sul lavoro riuscite a mettere da parte qualche perplessità di troppo e potete stringere nuovi accordi di grande qualità.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, cercate di reagire con cautela ad eventuali dissidi, critiche e polemiche. Siete per natura delle teste toste, ma saprete mettere a freno i sentimenti più bellici. Sul lavoro e in famiglia ci sono tanti dubbi da chiarire. Nel weekend prossimo le cose miglioreranno.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 20 settembre 2021), in amore e nelle amicizie avete una marcia in più. Proprio a livello sentimentale infatti le stelle vi proteggono e vi permettono di togliervi grandi soddisfazioni. Sul lavoro avete voglia di cambiamento. Non siete molto soddisfatti di ciò che fate.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, qualche problema in amore soprattutto se vivete una storia che non funziona più. Abbiate il coraggio di cambiarla e di ripartire, inutile restare invischiati in qualcosa di tossico. Sul lavoro possono esserci problemi finanziari: avete speso oltre le vostre possibilità. Contenetevi.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 20 SETTEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: le stelle vi accompagnano, soprattutto in amore. Approfittatene.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 13-19 SETTEMBRE 2021