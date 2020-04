Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 20 aprile 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 20 aprile 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, oggi – 20 aprile – i rapporti con gli altri saranno molto complicati, potrebbero esserci discussioni con qualcuno del vostro passato. In amore, con la Luna opposta, bisogna fare attenzione a ciò che si dice. Problemi nel lavoro.

SCORPIONE

Scorpione, in questo momento ci vuole ottimismo. Tanto ottimismo. Cerca di non riprendere vecchie discussioni. Attenzione, qualcuno potrebbe esserti ostile o non capire il tuo punto di vista. Cambiamenti in vista nel lavoro.

SAGITTARIO

Sagittario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi sarà una giornata in cui bisognerà essere prudenti, cercate di rimanere concentrati. Nelle prossime ore nel lavoro potreste risolvere problemi commessi da altri. Buone le emozioni.

CAPRICORNO

Cari Capricrono, la Luna favorevole favorisce gli incontri. Certo, in tempo di pademia… Magari online o telefonici. In amore, se c’è qualcuno che vi interessa, ci vuole costanza: non mollate. Nel lavoro potrebbero esserci novità importanti.

ACQUARIO

Cari Acquario, questa che inizia è una settimana che va affrontata con calma e con attenzione. Molta attenzione. In amore il Sole rende le cose complicate, cercate di rimanere calmi e non rovinare il rapporto di coppia. Nel lavoro, se qualcosa non vi sta bene, potreste decidere di chiudere e voltare pagina.

PESCI

Cari Pesci, durante la giornata di oggi – 20 aprile – migliorerà la situazione sentimentale, ma alcuni comportamenti del partner non saranno di vostro gradimento. Nel lavoro le cose andranno molto meglio

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 20 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: buone notizie sia sul fronte dell’amore sia del lavoro. Ma serve costanza…

