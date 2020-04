Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 20 aprile 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 20 aprile 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, per voi si prospetta una giornata di fine aprile positiva, le stelle vi aiutano a tornare in azione. Certo, non risolverete tutti i vostri problemi già oggi, ma potete iniziare ad affrontarli e trovare delle soluzioni.

TORO

Sarà una giornata di recupero dopo un periodo stancante e di nervosismo invece per i Toro. E’ il momento ideale per fare progetti, pensare a soluzioni, agire, fare il punto della situazione. Nel lavoro potreste avere buone novità nelle prossime ore.

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi – secondo l’oroscopo di Paolo Fox – oggi (20 aprile 2020) sarà una giornata di recupero in amore, la Luna non è più contraria. Attenzione alle situazioni ambigue. Nel lavoro potrebbero esserci dei problemi da affrontare.

CANCRO

Cancro, ci vuole più positività, cerca di lasciare da parte le ansie almeno oggi. Se la storia che stai vivendo è quella giusta, ora hai voglia di fare di più. Di andare avanti. Nel lavoro oggi ti sentirai più tranquillo.

LEONE

Cari Leone, il Sole è dissonante, ma oggi riuscirà a vincere la vostra voglia di amare. Cercate di allontanarvi da chi non ricambia i vostri sentimenti, concentratevi su chi vi ama.

VERGINE

Cari Vergine, per voi si prospetta una giornata nervosa, ma nonostante questo sarete piuttosto positivi. Avrete voglia di mettervi in gioco, ma dovete cercare di capire cosa vuole il partner… Problemi sul lavoro. Niente di grave, tranquilli.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 20 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: certo, non risolverete tutti i problemi già durante la giornata di oggi, ma le stelle sono dalla vostra parte e ci riuscirete.

