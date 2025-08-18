Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 18 agosto 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 18 agosto 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, settimana in cui l’armonia diventa la tua missione. Possibili discussioni, ma con diplomazia saprai trasformarle in dialogo costruttivo. In amore, apriti di più: chi ti vuole bene aspetta solo un segnale.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 18 agosto 2025), settimana di belle energie, ma attenzione: l’impazienza potrebbe giocarti qualche scherzo. L’amore bussa alla porta, ma tu non lasciare che la fretta faccia scappare l’ospite. Lavoro: idee brillanti, ma mettile in ordine prima di proporle.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, le stelle ti danno fascino e mistero: usali bene. Una questione familiare richiede tatto e pazienza. Lavoro: possibili cambiamenti improvvisi, ma alla fine ti porteranno un vantaggio. La Luna ti regala serenità e un pizzico di dolcezza in più. È un buon momento per chiarire vecchie incomprensioni. In amore, meno orgoglio e più ascolto. Nel lavoro, la concretezza sarà la tua arma vincente.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, voglia di viaggiare, anche solo con la mente. Le stelle ti spingono a uscire dalla routine. Amore: una persona lontana potrebbe farsi risentire. Sul lavoro, arriva un'idea da non lasciarsi scappare.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 18 agosto 2025), la fatica delle ultime settimane si fa sentire, ma il peggio è passato. Ora puoi concentrarti su obiettivi concreti. In amore, più chiarezza e meno silenzi.

PESCI

Cari Pesci, giornate vivaci, piene di imprevisti stimolanti. Nuove conoscenze in arrivo, alcune destinate a restare. In amore, la passione è alta: sfruttala! il cuore si risveglia e le emozioni scorrono più libere. Sul lavoro, fidati del tuo intuito, che in questo periodo è infallibile. Attenzione solo a non idealizzare troppo le persone.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 18 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: giornate vivaci, piene di imprevisti stimolanti.