Ultimo aggiornamento ore 08:02
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 18 agosto 2025

Immagine di copertina
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 18 agosto 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 18 agosto 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, settimana di belle energie, ma attenzione: l’impazienza potrebbe giocarti qualche scherzo. L’amore bussa alla porta, ma tu non lasciare che la fretta faccia scappare l’ospite. Lavoro: idee brillanti, ma mettile in ordine prima di proporle. Il cuore si risveglia e le emozioni scorrono più libere. Sul lavoro, fidati del tuo intuito, che in questo periodo è infallibile. Attenzione solo a non idealizzare troppo le persone.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 18 agosto 2025), la Luna ti regala serenità e un pizzico di dolcezza in più. È un buon momento per chiarire vecchie incomprensioni. In amore, meno orgoglio e più ascolto. Nel lavoro, la concretezza sarà la tua arma vincente.

GEMELLI

Cari Gemelli, attenzione alle parole: potrebbero essere fraintese. Energia in crescita, soprattutto verso il weekend, quando potrai recuperare un incontro importante. L’amore torna protagonista, ma devi fare la tua mossa.

oroscopo paolo fox oggi

CANCRO

Cari Cancro, un inizio di settimana riflessivo, quasi nostalgico. Ma poi le stelle ti spingono a guardare avanti con fiducia. Lavoro: una nuova proposta ti incuriosisce. Amore: sentimenti in fermento, ma non correre troppo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 18 agosto 2025), Marte ti regala una grinta speciale. Sei pronto a riprenderti ciò che è tuo, sia in amore che nel lavoro. Attenzione solo a non calpestare chi ti sta accanto: l’empatia sarà la vera forza.

VERGINE

Cari Vergine, periodo di riorganizzazione: stai rimettendo ordine in casa, nei progetti e nei pensieri. L’amore ha bisogno di più leggerezza. Sul lavoro, una collaborazione nuova potrebbe rivelarsi molto fruttuosa.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 18 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: periodo di riorganizzazione: stai rimettendo ordine in casa, nei progetti e nei pensieri.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ricerca