Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 17 maggio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 17 maggio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la Luna non è già contraria, ma presto lo sarà: nelle prossime ore previsti rapporti interessanti con Leone e Acquario. Per quanto riguarda il lavoro, giornata adatta per i nuovi progetti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 17 maggio 2021), in questi giorni tornerà la fiducia, anche se il periodo più intenso arriverà a giugno. Per quanto riguarda il lavoro, non tutto è chiaro, servirà prudenza con i colleghi.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nelle coppie che non vanno d’accordo, con Giove contrario, alcuni potrebbero iniziare a pensare ad una separazione. Lavoro? Giove dissonante porterà qualche ritardo di troppo. Portate pazienza.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la Luna è ancora opposta ma tornerà favorevole nel corso del pomeriggio di oggi, 17 maggio 2021. Per quanto riguarda il lavoro, non tutto quadra: tranquilli, siete in grado di fare miracoli se volete.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Fox di oggi – 17 maggio 2021 -, ci potrebbe essere un piccolo dissidio in amore nel corso del pomeriggio, anche domani cercate di tenere calme le acque. Capitolo lavoro: ci sarà chi avrà bisogno di riflettere.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, se avete vissuto una separazione, potrete ripartire anche se siete diffidenti. È una giornata un po’ controversa per il lavoro, non prendete decisioni rischiose e avventate. Potreste pentirvene.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 17 MAGGIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: rapporti interessanti con Leone e Acquario…

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 10-16 MAGGIO 2021