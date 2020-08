Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 17 agosto 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 17 agosto 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, oggi – 17 agosto 2020 – sarà una giornata positiva, caratterizzata dalla tanto ripresa dopo una fase difficile. Chi è single potrebbe fare piacevoli incontri e vivere notti di passione, magari da trascorrere sotto le stelle. Sul lavoro ci sono ancora molte situazioni in bilico da chiarire: non è il momento migliore per prendersi grossi rischi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox sarà una giornata complessa, all’insegna dello stress e della stanchezza. Attenzione quindi ai rapporti interpersonali e all’amore. Non tutto infatti funziona come vorreste, per cui ci vuole pazienza. Sul lavoro cercate di non commettere errori con scelte di cui potreste pentirvi.

GEMELLI

Cari Gemelli, nella giornata di oggi ci saranno novità positive in amore. Chi è single può finalmente ritrovare la voglia di amare e guardarsi intorno, dopo un lungo periodo ai box. Favoriti nuovi e piacevoli incontri. Sul lavoro qualche problema da risolvere: evitate discussioni.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vivrete una giornata davvero piacevole, ma il nervosismo non mancherà. Cercate di mantenere la calma e godervi quest’ultimi scampoli d’estate. Chi è single potrebbe fare incontri passionali, concedendosi notti infuocate e avventure passeggere. Qualche intoppo sul lavoro, evitate di prendervela troppo.

LEONE

Cari Leone, Luna e Marte positive vi proteggono e vi assicurano ottime opportunità. Possibili incontri importanti per chi è single. Sul lavoro ci sono state varie situazioni che in passato vi hanno creato più di qualche problema e vi hanno fatto soffrire: cercate di lasciarvele alle spalle.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox ci sono ottime prospettive in amore: una storia nata in questo periodo potrà avere ottime chance di successo anche in futuro. Sul lavoro questo è il momento giusto per rimettersi in gioco ed osare: portate avanti con entusiasmo le vostre idee. I sacrifici verranno prima o poi ripagati.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 17 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: ottime possibilità in amore per chi è single. Bene anche il lavoro.

