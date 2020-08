Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 17 agosto 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 17 agosto 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, oggi (17 agosto) sarà una giornata davvero positiva, specie in amore, dopo un periodo piuttosto complesso. Se ci sono stati litigi e discussioni, ora finalmente vi siete chiariti, ritrovando serenità. Ancora acque agitate invece sul lavoro: a volte dovete imparare a fare buon viso a cattivo gioco. Non tutti i colleghi infatti remano dalla vostra stessa parte.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi questa è per voi una giornata davvero sottotono e all’insegna del nervosismo. Cercate di mantenere la calma, evitando discussioni con il partner. Sul lavoro invece potrebbero presentarsi ottime occasioni: prima di accettare valutate bene pro e contro. Chi è single potrebbe fare nuovi incontri.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, oggi vivrete una giornata favorevole, grazie alla Luna in ottima posizione. Emozioni positive in vista sul fronte sentimentale, secondo le stelle, ma dovrete essere voi a voler dare una scossa alla vostra vita. Bene anche il lavoro: le proposte non mancano, ma non potete prendere troppi impegni contemporaneamente.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi nel breve periodo ci potranno essere importanti cambiamenti dal punto di vista sentimentale. Non fatevi trovare impreparati. Chi è single potrebbe finalmente incontrare una persona che gli farà battere forte il cuore. Possibili novità anche sul lavoro, come un nuovo incarico o ruolo, ma ci vuole pazienza.

ACQUARIO

Cari Acquario, la giornata di oggi (17 agosto 2020) sarà piuttosto sottotono, soprattutto dal punto di vista sentimentale. I problemi non mancano a causa della Luna in opposizione. In particolare avete molti dubbi nei confronti del partner, ma questo forse non è il momento migliore per trovare una soluzione Attenzione alle spese eccessive.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, dopo un periodo sottotono inizia la risalita. Cosa volete davvero e con chi volete trascorrere la vostra vita? Questi giorni di ferie possono aiutarvi a trovare risposte a tali domande. Gli impegni non mancano, ma non trascurate le persone più importanti della vostra vita.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 17 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: la Luna favorevole porta ottime novità sia in amore che sul lavoro.

