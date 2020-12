Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 14 dicembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 14 dicembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, la vostra settimana inizierà nel modo giusto, con tante energie e positività. Se non saprete gestire una discussione di coppia, però, ne pagherete le conseguenze: non peggiorate le cose dove vedete che si è creato un certo allontanamento.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, nonostante la stanchezza e un po’ di frustrazione, le cose in amore stanno migliorando e potrebbe arrivare dell’inattesa serenità entro breve tempo. Pensate a risparmiare e ad impegnarvi di più sul lavoro.

GEMELLI

Cari Gemelli, durante la giornata di oggi se avete un rapporto di coppia con Ariete o Bilancia guardatevi bene dall’affrontare discorsi che potrebbero far sorgere discussioni: le stelle non vi sono favorevoli. La Luna è opposta e vi causerà qualche problema anche sul lavoro. Attenzione a chi potrebbe mettervi il bastone fra le ruote.

CANCRO

Cari Cancro, durante la giornata di oggi – 14 dicembre 2020 – e in generale in questo periodo potrete vivere ottime sensazioni sul piano sentimentale. Nuovi portoni si spalancheranno di fronte a chi ha chiuse piccole porte, ma l’importante è anche non perdere di vista gli obiettivi professionali.

LEONE

Cari Leone, oggi (lunedì 14 dicembre 2020), non evitate il conflitto, lo scambio di idee e opinioni, e soprattutto non infuriatevi di fronte a chi non la pensa come voi. Soprattutto se si tratta del partner. L’incontro è sempre qualcosa di costruttivo, quindi non sentitevi sempre il Re della savana.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi avrete la possibilità di chiarire definitivamente alcune questioni che continuano a rincorrervi dal passato. Faccende che vanno chiuse affinché si sblocchi qualche nuovo inizio, che sia professionale o amoroso.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 14 DICEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: ottime notizie in amore.

