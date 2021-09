Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 13 settembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 13 settembre 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, pronti ad un inizio di settimana interessante? Dovrete coltivare i rapporti con gli altri in particolare per chi vuole vivere una bella storia entro fine anno. Qualcuno di voi dovrà risolvere qualche contenzioso aperto nel passato.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (13 settembre 2021), gli amori che nascono in questo periodo potrebbero essere non definitivi e/o pericolosi. Siate molto cauti dopo le fatiche di giovedì e venerdì. La parola d’ordine? Tranquillità.

GEMELLI

Cari Gemelli, da diversi giorni non vi sentite in perfetta forma. Potreste anche non essere più convinti su una storia e state facendo un bilancio di quanto accaduto fino ad oggi. Alcuni esperimenti nati durante l’estate sono interessanti e promettenti… Molto promettenti.

CANCRO

Cari Cancro, prendete le distanze dalle persone che portano disagio nella vostra vita. In questo periodo dovete assolutamente recuperare l’amore, soprattutto chi tra giugno e agosto ha vissuto una crisi o ha nascosto una certa intolleranza. Basta litigi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 13 settembre 2021), dovreste farvi scivolare addosso ogni provocazione ma in questi giorni non sarà affatto facile. C’è anche chi ha avuto un calo fisico tra giovedì e venerdì e ancora non ha recuperato… Tenete duro.

VERGINE

Cari Vergine, ultimamente vi sentite parecchio sotto pressione, con tante esperienze di lavoro importanti da valutare. Decisioni da prendere. Se dovete fare delle azioni agite entro il mese di novembre. Da dicembre i tempi di allungheranno enormemente…

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: per voi parte una settimana interessante sul fronte dell’amore.

