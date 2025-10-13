Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 13 ottobre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 13 ottobre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, con Venere favorevole, siete più affascinanti, più disponibili, più equilibrati. È il momento giusto per sistemare una questione affettiva o per tornare in contatto con una persona importante. Nel lavoro, si intravedono nuove collaborazioni o accordi che daranno frutti già entro fine mese.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 13 ottobre 2025), la Luna vi rende profondi, magnetici, ma anche un po’ inquieti. Attenzione alle parole: potreste dire più del dovuto. In amore, il desiderio c’è, ma servono chiarezza e fiducia reciproca. Chi è single potrebbe restare colpito da uno sguardo o un incontro improvviso.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, vi sentite più leggeri, pronti a ripartire. È una giornata ideale per programmare un viaggio, una nuova esperienza, o semplicemente per lasciarvi alle spalle ciò che non vi serve più. In amore, torna il sorriso: anche chi ha avuto difficoltà recenti può vivere un bel recupero. Nel lavoro, nuove prospettive vi stimolano: fate spazio alle idee, perché presto arriveranno conferme.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la Luna dissonante vi rende pensierosi, forse anche un po’ critici con chi vi circonda. In amore, il consiglio è di non chiudervi: anche la ragione deve lasciare posto al sentimento. Sul lavoro, siete in una fase di riorganizzazione: qualcosa sta cambiando, ma alla fine sarà a vostro favore.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 13 ottobre 2025), siete pronti a rompere schemi, a sperimentare, a dire ciò che pensate senza filtri. In amore, qualcuno vi trova irresistibili proprio per la vostra autenticità. Sul lavoro, buone novità: un progetto creativo o un’idea innovativa potrebbe finalmente decollare.

PESCI

Cari Pesci, le emozioni sono intense, forse anche troppo, ma vi rendono profondi e ispirati. In amore, chi ha sofferto di recente può finalmente trovare una risposta, un segno, un gesto di riconciliazione. Nel lavoro, affidatevi all’intuito: avete un sesto senso che vi guida meglio di qualunque logica.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 13 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: vi sentite più leggeri, pronti a ripartire. È una giornata ideale per programmare un viaggio.