Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 13 ottobre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 13 ottobre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la Luna vi sostiene e vi regala un’energia intensa, quasi esplosiva. Attenzione però a non bruciare troppo in fretta: l’impulsività resta il vostro punto debole. In amore, se qualcosa non vi convince, parlatene subito, senza chiudervi. Chi è solo potrebbe ricevere un messaggio o un invito che riaccende la curiosità. Nel lavoro è tempo di azione: chi deve prendere una decisione non aspetti oltre. Il cielo di ottobre apre prospettive di crescita, ma solo se siete pronti a cambiare qualcosa nel vostro modo di affrontare le sfide.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 13 ottobre 2025), c’è una certa lentezza nei rapporti, come se doveste fare tutto voi. La Luna vi chiede calma e misura, soprattutto in famiglia o con il partner. Se qualcosa non va, affrontatelo con dolcezza, non con testardaggine. Sul lavoro, si intravedono buone opportunità, ma serve pazienza: un progetto importante cresce piano piano, come solo voi sapete fare.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete pieni di idee, di parole, di contatti: un messaggio, una telefonata o un incontro casuale possono aprire strade nuove. In amore, torna il dialogo: dopo un periodo di distacco, potreste finalmente dire ciò che provate. Nel lavoro, non mancano le proposte, ma serve organizzazione. Evitate di disperdere energie in troppi progetti contemporaneamente.

CANCRO

Cari Cancro, ogni tanto avete bisogno di ritirarvi nei vostri pensieri per ritrovare equilibrio. In amore, cercate di capire se state chiedendo troppo o troppo poco: la verità sta nel mezzo. Sul lavoro, qualcuno potrebbe sottovalutarvi, ma presto arriverà il vostro riscatto. Non dimenticate che le cose migliori nascono dal silenzio e dalla pazienza.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 13 ottobre 2025), siete carismatici, decisi, pronti a farvi valere. In amore, tornano passione e protagonismo: chi vi ha sottovalutato dovrà ricredersi. È una giornata ideale per chiarire, riconquistare o semplicemente far capire quanto valete. Sul lavoro, non mancano piccole tensioni, ma avete la forza per superarle. Chi sta cercando un cambiamento professionale, potrebbe ricevere una notizia interessante entro pochi giorni.

VERGINE

Cari Vergine, siete presi da mille pensieri, forse anche da preoccupazioni economiche o familiari, ma non tutto è così difficile come sembra. In amore, chi è in coppia dovrebbe evitare critiche eccessive: serve più leggerezza. Sul lavoro, qualcosa si muove lentamente ma con buoni risultati: il vostro impegno non passa inosservato. In serata, rilassatevi: anche la mente più analitica ha bisogno di sognare.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 13 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: siete carismatici, decisi, pronti a farvi valere. In amore, tornano passione e protagonismo.