Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 11 ottobre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 11 ottobre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel fine settimana avete avuto qualche problema d’amore secondo Paolo Fox, per fortuna adesso la Luna è dalla vostra parte e vi aiuterà a superare le difficoltà. Sul lavoro non dovreste sottovalutare le nuove proposte, iniziate a guardarvi attorno.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (11 ottobre 2021), vi aspetta una giornata un po’ complicata, d’altronde siete reduci da una domenica non proprio piacevole almeno dal punto di vista sentimentale. Sarete ancora un po’ nervosi, se siete stanchi di fare sempre le stesse cose forse dovreste cambiare aria.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in questo periodo potreste trovare una certa sintonia con il segno del Leone, potrebbe nascere una bella intesa grazie anche alla Luna favorevole, approfittatene. Sul lavoro questo non è il periodo giusto per essere testardi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la prossima settimana per voi sarà molto positiva, aspettate belle notizie dal fronte sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro cercate di stare attenti ai soldi e andrà tutto bene. Ultimamente infatti avete esagerato con le spese e ora vi trovate un po’ in difficoltà economica.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 11 ottobre 2021), giornata molto movimentata, potreste però mettere finalmente un punto ad una discussione che va avanti da tempo. Nel lavoro potrebbero arrivare cambiamenti importanti.

PESCI

Cari Pesci, la giornata di oggi – lunedì 11 ottobre 2021 – sarà quella giusta per risolvere qualche problema in amore, per il lavoro invece le prossime saranno ore importanti, potreste incontrare qualcuno che vi aiuterà a fare il salto di qualità.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 11 OTTOBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: buone notizie per i sentimenti. Approfittatene.

