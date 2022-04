Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 11 aprile 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 11 aprile 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, anche durante la giornata di oggi – lunedì 11 aprile 2022 – ci sarà parecchio nervosismo e basterà molto poco per farvi perdere le staffe… Cercate di contenervi almeno sul lavoro… Per quanto riguarda l’amore, sentite che qualcosa non va. Usate la testa… Non esagerate e agite con calma e moderazione, tutto andrà per il verso giusto.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 11 aprile 2022), avrete Urano contrastato da Marte e Saturno. Questo vi porterà notizie negative sul fronte lavorativo… Tutto tranquillo invece in amore. Potete iniziare a progettare qualcosa di speciale con il partner in vista del futuro.

GEMELLI

Cari Gemelli, avrete voglia di dedicarvi di più agli affetti rispetto al lavoro. Qualche grana lavorativa ci sarà, ma sarete in grado di superarla senza fatica. Roba di poco conto. Insomma, andate dritti per la vostra strada. I successi e i traguardi sono a portata di mano, saprete coglierli con entusiasmo.

CANCRO

Cari Cancro, vi attendono giornate molto particolari in cui sarete chiamati a riflettere. Non vi sentite soddisfatti a pieno della vostra vita, sia per quanto riguarda l’ambito lavorativo sia quello amoroso. Stringete i denti. Passerà, ma dovete volerlo. La buona volontà è la prima arma.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 11 aprile 2022), avrete finalmente l’occasione di raccogliere i frutti di quanto avete seminato di recente. Il discorso vale sia a livello economico sia morale. L’amore, per ora, passa in secondo piano… Attenti però perché il partner potrebbe innervosirsi.

VERGINE

Cari Vergine, Marte e Saturno potrebbero far emergere alcune verità scomode. Dovrete cercare di pensare anche sui vostri errori e sperare di restare in buoni rapporti con le persone coinvolte. Fatelo per voi e per loro. Insomma, un po’ di autostima e ottimismo saranno la base per ottenere qualcosa di speciale.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 11 APRILE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: avrete voglia di pensare di più agli affetti. Qualche piccola grana sul lavoro.