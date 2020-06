Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 1 giugno 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 1 giugno 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, aspettatevi per oggi una giornata molto buona dal punto di vista dei sentimenti. Alcuni di voi vengono da un periodo difficile, con una crisi sfiorata e una pace non ancora raggiunta del tutto. Se avete sbagliato, è il momento giusto per chiedere scusa e chiudere un capitolo non esaltante della vostra storia. L’amore che provate va oltre ogni contrasto.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi sono in arrivo alcune belle novità, soprattutto dal punto di vista del lavoro. E’ da molto tempo che aspettate di cambiare mestiere, o semplicemente di fare altro. Forse è arrivata l’ora di passare dalle parole ai fatti: nel farlo, cercate l’appoggio di chi vi è sempre stato vicino e vi conosce come nessun altro.

PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi sarà una giornata importante in amore. Soprattutto se siete single, guardatevi attorno perché da settimane c’è una persona che stravede per voi, senza che vi siate accorti di nulla. Adesso che vi sentite pronti a una nuova storia, è il caso di darsi da fare senza troppi pensieri.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox è in arrivo una giornata esaltante per chi è single. Nuove conoscenze, ma anche grandi scoperte di persone che sono sempre state al vostro fianco e che avete però soltanto ignorato. A volte le migliori opportunità sono sotto il nostro naso. Sul lavoro non mancano problemi e frustrazioni, occorre trovare una soluzione a stretto giro.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, avete fatto bella figura sul lavoro e adesso tutti vi invidiano. Meglio concentrarvi su voi stessi, senza badare alle voci di chi prova invidia. In questo lunedì 1 giugno cercate degli svaghi: i vostri hobby di sempre, le vostre persone preferite. Staccate la testa. Ne avete molto bisogno.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi siete in una fase di grande disappunto. Avete ricevuto una grossa delusione, di cui ancora portate gli strascichi. Cercate di guardare avanti, ma se non ci riuscite non esitate a chiedere aiuto. Avete diritto anche voi a un po’ di serenità.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 1 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: grande giornata in arrivo per voi da tutti i punti di vista. Avete voglia di rivalsa e chiunque vi incontrerà ve lo leggerà negli occhi. Continuate così.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 1 giugno 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 1 giugno 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 1 giugno 2020