Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 1 giugno 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 1 giugno 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, venite da un periodo di difficoltà di coppia, ma adesso che avete rimesso tutto a posto avete solo bisogno di dimenticare e andare oltre, ovviamente insieme al partner. Organizzate la giornata in modo da poter dedicare il maggior tempo possibile ai vostri hobby, senza trascurare però gli amici di sempre. Anche loro meritano il vostro tempo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi vivrete una giornata senza grossi patemi. La cosa, di per sé, è una bellissima novità visto che venite da un periodo a dir poco tribolato: cercate di organizzare qualcosa di originale, nei limiti del possibile in questo difficile momento storico, magari insieme ai vostri familiari o alle persone a cui volete più bene.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, se è vero che tutti i nodi prima o poi vengono al pettine, questo inizio di giugno sarà pieno di rivelazioni per voi. Alcune di essere saranno innegabilmente dolorose, ma tenetevi forte e cercate di guardare avanti. Distraetevi il più possibile, magari con il lavoro: sul campo professionale infatti state vivendo un ottimo momento. Concentratevi su quello.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi sentirete la necessità di divertirvi e ridere come non fate da troppo tempo. Se vi guardate indietro, avete parecchi rimpianti: ormai però ciò che è fatto è fatto e non vi serve a nulla avere rimpianti e concentrarvi solo su quello. Cercate di andare avanti: vi renderete conto che attorno a voi ci sono persone speciali che non aspettano altro che entrare nella vostra vita. Apritevi.

ACQUARIO

Cari Acquario, nelle ultime settimane avete notato l’aumento di attenzioni da parte di una persona insospettabile e non avete ancora capito se la cosa vi lusinga o vi infastidisce. Il consiglio delle stelle, in questo primo giorno di giugno, è di non aver fretta di decidere: studiate per bene le vostre sensazioni e agite solo quando vi sentite pronti.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox non vivrete una giornata grandiosa, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Alcuni di voi, in coppia da tempo, iniziano a sentire l’allentarsi della passione. Che fare? Partite dal presupposto che sono fenomeni che accadono a tutti. Dovete interrogarvi, però, sul fatto che non avete molta voglia di recuperare. Perché? Forse è il caso di prendere una decisione drastica, seppur dolorosa.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 1 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: siete in grande recupero in amore, concentratevi solo su quello lasciando fuori tutte le sensazioni negative.

