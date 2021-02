Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 1 febbraio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

BILANCIA

Cari Bilancia, la settimana inizia in salita perché siete davvero stanchi. D’altronde la situazione sentimentale non è ottima, anzi siete piuttosto in crisi. Sul lavoro evitate polemiche con colleghi e superiori. Rischiate di rovinare rapporti importanti. Nel weekend tuttavia sono sorti molti dubbi nella vostra testa. Fate chiarezza.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 1 febbraio 2021 -, ultimamente siete davvero nervosi e avete da ridire su tutto, soprattutto in amore. Attenzione a non esagerare, c’è chi potrebbe perdere la pazienza e rispondere male, a cominciare dal partner. Stanchezza sul lavoro, riflettete bene e a mente fredda prima di prendere decisioni importanti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornata molto positiva, specie in amore. D’altronde avete Giove e Saturno favorevoli. Se la vostra storia d’amore non vi soddisfa più, può essere il caso di tagliare corto e lanciarvi in nuove avventure. Sul lavoro serve grande attenzione. Chi ha un’attività in proprio può prendere scelte decisive per il futuro.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – lunedì 1 febbraio 2021 – è il momento di recuperare il tempo perduto in ogni campo. Se il vostro lavoro non vi entusiasma più, cambiatelo per sempre. Non abbiate timore delle novità. Chi ha un’attività in proprio, può risolvere problemi di lungo corso. Le stelle sono dalla vostra parte.

ACQUARIO

Cari Acquario, questo mese di febbraio sarà davvero positivo per il vostro segno. Intorno al 10, in particolare, ci saranno tanti pianeti favorevoli. Buone notizie quindi in arrivo, soprattutto in amore. Preparatevi a vivere grandi e forti emozioni. Sul lavoro molti di voi sono stanchi della solita routine e stanno valutando un netto cambiamento.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, questo mese di febbraio sarà davvero positivo in amore. Le difficoltà dello scorso anno, specie a dicembre, sembrano finalmente messe da parte. Davvero è così? Solo voi potete capirlo. Portate avanti con entusiasmo i vostri progetti, ma occhio alle spese. Non eccedete con le uscite se non volete trovarvi in difficoltà.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 1 FEBBRAIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: le stelle vi assistono, specie in amore.

