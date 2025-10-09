Icona app
Ultimo aggiornamento ore 04:03
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 9 ottobre 2025

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 9 ottobre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 9 ottobre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, stai ritrovando equilibrio, ma ci vuole ancora pazienza. Le stelle indicano un piccolo successo personale o professionale entro la metà della settimana. In amore, Venere ti regala fascino: usa le parole giuste e potrai conquistare chi vuoi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 9 ottobre 2025), Marte nel segno ti rende magnetico, ma anche polemico. Evita discussioni inutili: non tutti meritano la tua intensità. Ottimo momento per nuovi progetti, specie se legati a comunicazione o viaggi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, una settimana di movimento, ma anche di imprevisti. Non tutto va come vorresti, ma tu hai la forza di adattarti. In amore, chi è solo potrebbe fare un incontro… sorprendente! Sorridi di più, e le stelle ti sorrideranno. Ti senti carico di responsabilità, ma le stelle ti dicono: “basta pensare solo al dovere!”. C’è spazio anche per il piacere, per un viaggio o un incontro che accende il cuore.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, ti senti carico di responsabilità, ma le stelle ti dicono: “basta pensare solo al dovere!”. C’è spazio anche per il piacere, per un viaggio o un incontro che accende il cuore. Nel lavoro, buone notizie in arrivo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 9 ottobre 2025), hai voglia di rivoluzione, ma non tutto può cambiare in un giorno. Le stelle ti invitano alla prudenza, specie nelle spese. In amore, chi si è allontanato potrebbe farsi risentire. Valuta bene se vale la pena.

PESCI

Cari Pesci, settimana profonda, emozionale. Le stelle ti aiutano a chiarire ciò che senti. Non avere paura di dire la verità, anche se è scomoda. L’amore torna protagonista tra sabato e domenica, con una Luna romantica.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2025
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 9 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: settimana profonda, emozionale. Le stelle ti aiutano a chiarire ciò che senti. Non avere paura di dire la verità, anche se è scomoda. 

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 6-12 OTTOBRE 2025
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca