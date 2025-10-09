Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 9 ottobre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 9 ottobre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, settimana di grande energia! Marte ti sostiene e ti spinge a dire quello che pensi, ma occhio alle parole: potresti essere troppo diretto con chi non lo merita. L’amore torna protagonista nel weekend, con emozioni forti e qualche sorpresa.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 9 ottobre 2025), hai bisogno di certezze, ma le stelle ti invitano a lasciarti un po’ andare. Sul lavoro, qualcosa sta cambiando, e se accetti la sfida, potresti scoprire nuovi talenti. In amore, Venere ti osserva con un sorriso: basta chiuderti, è tempo di aprire il cuore.

GEMELLI

Cari Gemelli, c’è voglia di leggerezza, ma anche di chiarezza. Alcuni rapporti ti mettono alla prova, e potresti decidere di mettere dei paletti. L’importante è non drammatizzare. Fine settimana vivace e pieno di incontri stimolanti.

CANCRO

Cari Cancro, ti senti più forte, anche se qualcuno prova ancora a farti dubitare. La Luna favorisce le relazioni e i nuovi progetti: se devi fare una scelta importante, agisci entro giovedì. L’amore migliora, ma solo se smetti di guardare al passato.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 9 ottobre 2025), settimana un po’ nervosa. Vorresti che tutto fosse perfetto, ma ci sono ritardi o malintesi. Attenzione al lavoro: una parola di troppo può creare tensioni. Recupero da venerdì, quando la Luna ti ridona carisma e passione.

VERGINE

Cari Vergine, hai mille idee, ma forse troppe preoccupazioni. Prenditi un momento per respirare e organizzare meglio il tuo tempo. In amore, torna la dolcezza: qualcuno ti osserva con interesse, ma tu sembri ancora distratto.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 9 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: c’è voglia di leggerezza, ma anche di chiarezza. Alcuni rapporti ti mettono alla prova, e potresti decidere di mettere dei paletti.