Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 9 giugno 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 9 giugno 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, nelle prossime ore fate grande attenzione: la Luna è in opposizione, meglio mantenere la calma e non strafare. Per quanto riguarda il lavoro, prevale la stanchezza. Rischiate di commettere grossi errori e poi pentirvene. Vi sentite un po’ fiacchi, meglio rilassarsi un po’, la settimana è ancora lunga…

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 9 giugno 2022), vi attende una giornata speciale per fare incontri speciali. Potete incontrare l’anima gemella e capire da che parte state andando. Per quanto riguarda il lavoro, prevale la stanchezza. Se ci sono stati problemi, è il caso di fermarsi un attimo e trovare una soluzione.

GEMELLI

Cari Gemelli, quella di oggi, giovedì 9 giugno 2022, sarà una giornata un po’ sottotono. Se nelle ultime ore ci sono state grosse discussioni con il partner, però potrete parlarvi e chiarire. Per quanto riguarda il lavoro, potrete osare di più e potrebbero arrivare ottime opportunità.

CANCRO

Cari Cancro, in amore dovete imparare a farvi scivolare le cose addosso, soprattutto in questi giorni di inizio/metà giugno. Poi le stelle miglioreranno e potrete osare di più, ma al momento meglio non strafare. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano finalmente le belle notizie che stavate aspettando da tempo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 9 giugno 2022), questa non è certo la giornata migliore per l’amore, ma presto le cose miglioreranno e non poco. Qualcosa inizia a muoversi, soprattutto per chi è single da tempo. Lavoro? Imparate a fare un buon lavoro di squadra con i colleghi.

VERGINE

Cari Vergine, ottimi sentimenti in questo periodo. Chi è single da tempo può ripartire alla grande e uscire dai box. Avete tutte le carte in regola per trovare l’anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro, avete dato il massimo ma adesso dovete ricaricare le pile e tirare un po’ il fiato.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 9 GIUGNO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: in amore potete tornare a fare grandi conquiste.