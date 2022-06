Oroscopo Paolo Fox della settimana 6 – 12 giugno 2022

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 6 al 12 giugno 2022) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 6 al 12 giugno 2022 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’astrologo vi aspetta una settimana da cinque stelle su cinque. Se state vivendo un amore impulsivo, magari perché si tratta dei primi giorni, cercate di dare pian piano una svolta e di essere più razionali. In particolare prima di una nuova storia dovete aver chiuso quella precedente. Sul lavoro mettete a posto ciò che non va, nei prossimi mesi ci saranno belle soddisfazioni.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. Con Venere dalla vostra parte ci possono essere ottime emozioni in amore. Chi è single da tempo può fare nuovi incontri, grazie all’influsso positivo di Mercurio. Non chiudetevi in casa e siate più spensierati, d’altronde siamo ormai in estate. Sul lavoro in arrivo nuove opportunità, ma occhio a qualche problema finanziario.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. Dal 23 giugno Venere sarà nel segno e dunque possono esserci ottime opportunità. Mettetevi alle spalle il passato e guardate al futuro con ottimismo. Se c’è una persona che vi piace, fatevi avanti. Non avete nulla da perdere. Sul lavoro volete mettervi alla prova e dare una svolta alla vostra vita.

CANCRO

Cari Cancro, tre stelle. Siete alla ricerca dell’amore, perché siete single da tempo e non vedete l’ora di ritrovare sentimento e passione. Chi ha chiuso una storia da poco, può rimettersi in pista e ritrovare presto la voglia di amare. Sul lavoro siete stanchi. Volete che si faccia chiarezza. Attenti a chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (6 – 12 giugno 2022), tre stelle. Avete tanta autostima e voglia di fare bene. Le storie nate in questo periodo vanno riviste, avete bisogno di razionalità. Se qualcosa non va come vorreste, parlatene e discutete. Sul lavoro, grandi cambiamenti in arrivo soprattutto grazie a Giove e Marte che sono dalla vostra parte: attenti alle gelosie di qualche collega.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. Con Venere dalla vostra parte possono esserci ottime opportunità per i sentimenti e le passioni. Se siete single da tempo, possono esserci ottime opportunità per ritrovare l’anima gemella. Avete bisogno di forti certezze per lanciarvi, ma spesso le relazioni più belle sono quelle confusionarie e inaspettate.

BILANCIA

Cari Bilancia, tre stelle. Giove e Marte sono in opposizione e questo vi rende parecchio diffidenti in amore. Se c’è qualcuno che vi intriga, vorreste lasciarvi andare ma avete paura di prendere qualche cantonata. Sul lavoro andate avanti con calma e prudenza. Bene i guadagni che sono in aumento.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle. Venere è in opposizione per cui possono esserci scontri e tensioni con il partner. State soffrendo un po’ e siete sulla difensiva, perché non tutto sta andando secondo i piani. Non sopportate le persone false. Ultimamente avete messo al primo posto il lavoro e poco l’amore. Attenti ai soldi, che non bastano mai.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. Le storie nate in questo periodo sono intriganti e possono trasformarsi in qualcosa di molto speciale. Venere è dalla vostra parte, per cui lasciatevi andare maggiormente. Siete pronti a rimettervi in gioco e superare le difficoltà di un tempo. Sul lavoro sta per arrivare la promozione tanto desiderata e meritata.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, quattro stelle. In amore chi viene da una grossa delusione non ha voglia di rimettersi in pista e cercare l’anima gemella. Avete sempre l’aria tesa e insoddisfatta, ma c’è chi sta peggio di voi. Sul lavoro, Giove è dissonante, attenti al denaro che non basta mai. Problemi nel rinnovo di un accordo, forse qualcuno non ha mantenuto le promesse!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle. Se state vivendo due storie contemporaneamente, è il caso di chiuderne una e concentrarvi su quella che vi dà maggiori soddisfazioni. Le relazioni nate da poco sono in crisi. Meglio lasciar perdere. Sul lavoro inizia una fase di svolta. Cogliete le novità in arrivo e coltivate i vostri hobby.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. Buone notizie in amore perché Venere è dalla vostra parte e potresti fare un incontro speciale. Potete risolvere problemi di lungo corso e capire da che parte state andando. Sul lavoro, un po’ di esitazione tra lunedì e martedì, poi tutto andrà bene. Belle proposte in arrivo.

