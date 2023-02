Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 9 febbraio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 9 febbraio 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, in amore sarebbe meglio non tirare per le lunghe una storia che sta dimostrando di non avere basi per continuare. Sul lavoro sarebbe importante valutare i nuovi progetti futuri.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 9 febbraio 2023), sarebbe meglio evitare discussioni con i nati sotto il segno dello Scorpione e dell’Acquario in questa giornata. Per quanto riguarda il lavoro cercate di capire quali sono le vostre esigenze.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore sono in arrivo belle emozioni e dal prossimo fine settimana l’amore potrà finalmente sbocciare. Sul lavoro state lontani dalle polemiche. A volte bisogna fare anche le cose che non piacciono.

CANCRO

Cari Cancro, in amore il prossimo fine settimana vi vedrà grandi protagonisti. Sul lavoro, invece, vi sentite sempre insoddisfatti e avete come la sensazione di aver accettato troppi compromessi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 9 febbraio 2023), in amore siete un po’ nervosi ma sarebbe meglio evitare i confronti. Sul lavoro siete in attesa di risposte che arriveranno. Abbiate solo un altro po’ di pazienza e vedrete che tutto si aggiusta. Insomma, non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.

VERGINE

Cari Vergine, tutti i single del segno potranno fare nuovi e interessanti incontri. Sul lavoro bisogna essere super organizzati, anche se ci sono difficoltà con colleghi o superiori. Forse a volte bisogna tenersi le cose dentro e non dire proprio tutto ciò che si pensa.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 9 FEBBRAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: in arrivo grandi emozioni, soprattutto in amore. Fatevi sentire.