Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 9 febbraio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 9 febbraio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, durante la giornata di oggi – 9 febbraio – c’è un po’ di distrazione in amore anche perché probabilmente state pensando a tutt’altro. Sul lavoro, invece, arrivano novità ma potrebbero esserci ancora ostacoli per la vostra ascesa professionale. Potete ottenere grandi cose, osate di più.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 9 febbraio 2023), se aprite il vostro cuore agli altri vedrete che le emozioni non mancheranno. Per quanto riguarda il lavoro Saturno è in ottimo aspetto e vi aiuta con i nuovi progetti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore è arrivato il momento di fare una scelta importante. Sul lavoro, invece, sarete messi di fronte a importanti scelte per il futuro. Potete ottenere grandi cose e alla fine vedrete che tutto si aggiusterà, abbiate solo un po’ di pazienza.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore se avete qualcosa da dire al partner meglio farlo subito. Sul lavoro, invece, non sottovalutate le novità. Può essere il momento di cambiare aria e valutare nuove opportunità, non potete rimanere ancorati al passato o nella solita comfort zone.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 9 febbraio 2023), in amore bisogna pazientare perché Venere arriverà nel segno e regalerà molto. Abbiate solo un altro po’ di pazienza. Sul lavoro ci sono novità ma non mostratevi sempre come i soliti intolleranti. Cercate di essere più diplomatici.

PESCI

Cari Pesci, sono giornate un po’ polemiche queste in amore quindi meglio non agitare le acque. Sul lavoro se siete giovani potreste avere il vostro momento di successo. Avete tutte le carte in regola per sfondare. Dovete solo credere di più in voi stessi e vedrete che tutto si aggiusta prima del previsto.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 9 FEBBRAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: aprite il vostro cuore e vedrete che non rimarrete delusi.